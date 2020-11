Baustellen behindern freie Fahrt

Unterbalbach.Radfahrer haben es derzeit nicht leicht im Stadtgebiet: Allein zwischen Lauda und gibt es vier Baustellen auf dem Radwegenetz.

Lauda-Königshofen. „Ich bin schon ziemlich stinkig“, macht Stefan Heidrich seinem Ärger Luft. Der Laudaer ist gerne und oft auf dem Rad anzutreffen. Er bezeichnet sich selbst als Alltagsradler, der auch im Winter von Lauda nach Bad Mergentheim mit dem Drahtesel zur Arbeit fährt. Mehr als 4000 Kilometer war er in diesem Jahr allein im Taubertal unterwegs.

Noch würde das Wetter passen, um das Auto in der Garage stehen zu lassen. Doch seine Runden auf dem Rad dreht Heidrich derzeit woanders. Die Strecke in Richtung Bad Mergentheim ist ihm verleitet worden. Der Grund: Der Radweg zwischen Lauda und Königshofen ist gesperrt, es prangt ein tiefes Loch. Die Baufirma verlegt an der Engstelle von Tauber und Bahnstrecke die neuen Rohre für die Verbindungstrasse zwischen Lauda und Königshofen im Rahmen der Wasserversorgung Mittlere Tauber. Dazu muss der asphaltierte Weg aufgebaggert werden. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

„Ärger ist verständlich“

„Radweg nach Königshofen gesperrt“ ist in Höhe des Königreichssaals in Lauda auf dem Schild zu lesen. Doch immer wieder bekommen die Arbeiter der Baufirma „Besuch“ von Radfahrern, denen die Beschilderung nicht aufgefallen ist. „Wir können den Ärger verstehen“, sagt ein Mitarbeiter vor Ort. Aber er appelliert auch an die Geduld der Radfahrer. Man könne an der Engstelle nicht neben dem Radweg graben, weil dazu kein Platz sei. „Bis Weihnachten sind wir fertig – wenn uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht.“ Und der Mann verweist auf die vielen Sperr- und Umleitungsschilder, die aufgestellt wurden, damit sich niemand in die Baustelle verirrt.

Von der Umleitungsstrecke, die über die K 2832 am Kasernenberg in Richtung Gewerbegebiet Am Breitenstein in Königshofen führt, hält Stefan Heidrich wenig. „Das ist doch keine echte Alternative“, ärgert er sich.

Nicht nur, dass die Radler den steilen Anstieg bewältigen müssen. Sie sind auf der Kreisstraße permanent „quasi als Konkurrenz“ mit dem Autoverkehr unterwegs. Er sei deswegen aus Sicherheitsgründen bereits auf das Auto umgestiegen.

Die erlaubten 100 Stundenkilometer auf der K 2832 sind aus Heidrichs Sicht lebensgefährlich. „Für die Dauer der Umleitung hätte man diesen Abschnitt auf 70 Stundenkilometer begrenzen können“, findet er. Für die Autofahrer wäre das „kein Beinbruch“. Und auch ein Überholverbot wäre in seinen Augen nicht nur sinnvoll, sondern „zwingend notwendig“. „Man kann doch nicht warten, bis etwas passiert“, kritisiert Heidrich. Und: „Wenn man so mit den Autofahrern umspringen würde, wäre der Aufschrei riesig.“

Keine Alternative

Den Unmut des Radlers kann man in der Stadtverwaltung verstehen, „da die derzeitige Umleitung des Fahrradwegs bei Königshofen einen steilen Umweg über den Kasernenberg“ erfordert. Eine andere Lösung sei unter Abwägung aller Aspekte nicht möglich gewesen. „Eine Alternative wäre gewesen, einen Feldweg für eine sechsstellige Summe zu asphaltieren. Der damit verbundene Eingriff in die Natur wäre allerdings kaum zu rechtfertigen gewesen, denn Feldwege dienen als Biotopvernetzer und Rückzugsraum für Flora und Fauna“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Zusammen mit dem Landratsamt hat man sich für die nun ausgeschilderte Umleitung ausgesprochen. Man hatte sich bewusst dafür entschieden, die Maßnahme Ende des Jahres umzusetzen. „Grundsätzlich versuchen wir im Vorfeld von Baumaßnahmen, Arbeiten, die den Radverkehr beeinträchtigen, in die kältere Jahreszeit zu verlegen. In dieser Zeit frequentieren erfahrungsgemäß weniger Menschen die Radwege“, begründet das Landratsamt. Eine Alternative zu der jetzt verfügten Regelung habe man auch mit Blick auf die damit verbundenen Kosten nicht gesehen. Heidrichs Appell für eine Geschwindigkeitsreduzierung geht die Verkehrsbehörde nicht nach. „Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist nicht zulässig“, heißt es aus dem Landratsamt dazu.

Eine Reaktion, die Heidrich nicht nachvollziehen kann. „Man soll die Radfahrer als gleichwertige Verkehrsteilnehmer ernst nehmen“, appelliert er an die Behörden und Kommunalpolitiker. Und er wirft die weiteren Baustellen in der Pfarrstraße Lauda, in der Eisenbahnstraße in Königshofen und am Alten Sportplatz in Unterbalbach ins Feld, die ebenfalls den Radweg unterbrechen. „Die Touristen will man haben, aber für die Radler vor Ort wird wenig getan.“ Es ziehe sich wie ein roter Faden durch die Planungen in der Stadt, das Radfahrer weniger Gehör fänden, übt er Kritik. Auch bei der künftigen Planung der Becksteiner Straße in Lauda würde das Auto über schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern und Radlern stehen.

Wenn alles nach Plan läuft, sind die beiden großen Baustellen in der Eisenbahnstraße in Königshofen und am Radweg entlang der Bahnlinie bis Ende des Jahres erledigt. Die kleineren Maßnahmen in der Laudaer Pfarrstraße und in Unterbalbach sollten bereits in Kürze abgeschlossen sein, informiert die Stadt.

Dann kann Stefan Heidrich bei gutem Wetter wieder auf dem täglichen Weg zur Arbeit in die Pedale treten und das Auto in der Garage lassen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.11.2020