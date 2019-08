Ballon flog 162 Kilometer weit

Königshofen.Der große Luftballonwettbewerb am Messedienstag, dem Tag der Generationen, hat sich im Rahmen der Königshöfer Messe schon lange einen festen Platz erobert. So wurden im vergangenen Jahr hunderte Luftballons auf die Reise geschickt.

Bei der letzten Arbeitskreisbesprechung des „Messeausschusses“ gab es strahlende Gesichter im Gasthaus „Zur Rose“ in Königshofen. Die Gewinner des Luftballonwettbewerbes der letzten Königshöfer Messe nahmen ihre Preise durch Bürgermeister Thomas Maertens und Marktmeister Marco Uhlich in Empfang.

er Luftballonwettbewerb wurde am 18. September 2018 am „Tag der Generationen“ auf der Königshöfer Messe durchgeführt. Es gingen über 600 Luftballons an den Start, von denen 55 Karten gefunden und zurück geschickt wurden.

Den ersten Platz belegte Tessa Betz, deren Luftballon 162 Kilometer weit geflogen ist. Der zweite Platz ging mit 121 Kilometern an Marie Sack und auf dem dritten Platz lag Katharina Schmitt mit 119 Kilometern. Zusammen freuen sich die Gewinner auf den kommenden Luftballonwettbewerb der bereits in zehn Wochen stattfindet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019