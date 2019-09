Balbachtaler Musikanten feiern gebührend den 50. Geburtstag

Oberbalbach.Mit einem großen Festwochenende feierten die Balbachtaler Musikanten von Freitag bis Sonntag ihren 50. Geburtstag. Los ging es am Freitag in der Oberbalbacher Turn- und Festhalle mit einem Bayerischen Abend, der urig, zünftig und modern von dem aus Funk und Fernsehen bekannten „Tonihof Buam“ aus dem Bayerischen Wald gestaltet wurde. Dazu gab es Haxen, Bierkästenstapeln, Wettsägen und vieles mehr. Zugleich war es der 30. Geburtstag der Bayerischen Bierabende in Oberbalbach. Höhepunkte am Samstagabend waren ein Festumzug (Bild) sowie ein stimmungsvolles und fröhliches Gastspiel des Musikvereins aus Oberbalbachs niederösterreichischer Partnergemeinde Gschaidt. Ausführlicher Bericht über das Festwochenende in Oberbalbach folgt in unserer morgigen Ausgabe. Bild: Peter D. Wagner

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.09.2019