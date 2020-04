Bahnhof Lauda wird eine „Brainstation“

Der ehemalige Bahnhof in Lauda wird wiederbelebt. Am Donnerstag gab der Gemeinderat in einer Sondersitzung grünes Licht für das Konzept „Brainstation“ von Dr. Gunther Wobser.

Lauda-Königshofen. Im Bahnhof in Lauda wird wieder Leben einziehen. In einer Sondersitzung, die wegen der Corona-Pandemie erstmals seit Jahrzehnten wieder einmal in der weiträumigen Stadthalle in Lauda mit genügend

...