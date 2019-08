Baderegeln spielend vermittelt

Lauda-Königshofen.Im Rahmen des DLRG/Nivea Kindergartenprojektes besuchten die DLRG-Kindergartenteamer aus Königshofen die Kindergärten im Stadtgebiet und brachten den Kindern spielerisch die Gefahren und das Verhalten im und am Wasser bei.

Bereits im Winter wurden die Eisregeln den Kindern näher gebracht, nun wurde als weitere Aktion zum Sommerbeginn den Vorschulkindern die Baderegeln und das richtige Verhalten im und am Wasser vermittelt. Nicht selten ereignen sich Unfälle mit tödlichem Ausgang im heimischen Umfeld oder in der näheren Umgebung. Da hiervon am häufigsten Kinder im Vorschulalter betroffen sind, zielt das Kindergartenprojekt genau auf diese Altersgruppe ab.

In Begleitung von Nobby und Robby brachten die DLRG Kindergartenteamer dieses Jahr spielerisch den zahlreichen Kindern im Vorschulalter bei, dass es beim Baden Regeln gibt, ähnlich wie im Straßenverkehr, welche der allgemeinen Sicherheit am und im Wasser dienen. So zum Beispiel, dass bei Gewitter das Wasser zu verlassen ist, vor dem Schwimmen nicht so viel gegessen werden soll und man nicht in unbekannte Gewässer einfach reinspringt.

Außerdem erklären Sie den Kindern die DLRG-Fahne, machen mit ihnen Bewegungsaktionen und Spiele. Zum Abschluss veranstalteten sie noch ein kleines Baderegelkasperltheater mit Nobby und Robby, bei welchem die Kinder mit einbezogen wurden.

Den Kindern machte es sichtlich viel Spaß, und sie waren mit großem Eifer bei den verschiedenen Aktionen dabei. Eine große Überraschung für die Kinder war in diesem Jahr der Besuch des lebensgroßen Nobby, der mit großer Begeisterung in Empfang genommen wurde,

Am Ende der Veranstaltung erhielt jedes Kind eine Urkunde, einen Wasserball für den Sommer, Luftballons, eine Infobroschüre sowie ein Baderegelmalbuch mit Rätsel. Die Baderegeln der DLRG sind auch in verschiedenen Sprachen unter www.dlrg.de im Internet zu finden. dlrg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019