B 292 wird halbseitig gesperrt

Königshofen.Das Regierungspräsidium Stuttgart beginnt am Montag, 7. Oktober, mit der Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktion und der Beschichtung des Gehwegs zum Schutz vor äußeren Einflüssen auf der Tauberbrücke entlang der B 292 in Königshofen. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich am Freitag, 8. November, abgeschlossen werden.

Bei der 1979 erbauten Tauberbrücke wurden bei einer Bauwerksprüfung Schäden an der Fahrbahnübergangskonstruktion sowie Löcher und Risse in der Beschichtung des Gehwegs festgestellt.

Aufgrund dieser Baumaßnahme muss die B 292 halbseitig gesperrt werden, so dass für den öffentlichen Durchgangsverkehr die Verkehrsregelung mittels Lichtsignalanlage erfolgt. Der Fußgängerverkehr über die Brücke ist einseitig möglich.

Die Kosten für diese Maßnahme betragen rund 100 000 Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland als Straßenbaulastträger getragen.

Eine Fahrbahnübergangskonstruktion ist ein Bauelement einer Brücke. Es dient dazu, Verformungen und Bewegungen aufgrund von Temperaturschwankungen und Verkehrsbelastungen auszugleichen.

Die Anordnung einer Fahrbahnübergangskonstruktion erfolgt dabei jeweils an den Übergängen der angrenzenden Fahrbahn zum Brückenbauwerk, das heißt an den jeweiligen Enden. rp

