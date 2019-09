Autoscooter fährt nun unter neuer Regie

Bei der Königshöfer Messe gibt es nach 67 Jahren einen Wechsel: Heinz Gerstmeier hat seinen Autoscooter verkauft, dafür übernimmt Florian Diebold den Platz mit einem neuen.

Königshofen. Wenn an diesem Freitag der Startschuss zur Königshöfer Messe fällt, wird ein Schausteller nicht mehr an seinem angestammten Platz stehen. Heinz Gerstmeier hat seinen Autoscooter im letzten Winter verkauft. Seit 1952 war der Schaustellerbetrieb mit diesem Fahrgeschäft auf dem größten Volksfest in Tauberfranken vertreten, jetzt übernimmt erstmals der XXL-Scooter von Florian Diebold, dessen Familie ebenfalls aus Augsburg kommt, den markanten Platz im Kreuzungsbereich der Marktstraße vor der Tauber-Franken-Halle und der Schaustellerstraße.

Der Senior Heinz Gerstmeier und der Youngster Florian Diebold kennen sich seit Jahren, entstammen beide schließlich alteingesessenen Schaustellerfamilien, zudem noch dazu aus der gleichen Stadt. Und beide Betriebe sind mit Autoscootern unterwegs. Klar, dass sie beim ersten Aufeinandertreffen bei der Königshöfer Messe in dieser Woche, Florian Diebold ist das erste Mal als Schausteller auf dem Gelände rund um die Tauber-Franken-Halle, erst einmal fachsimpelten. Vor allem ging es dabei um die Personalprobleme, die die Schausteller im Moment generell umtreibt. „Es wird immer schwieriger, Männer für den Auf- und Abbau zu finden“, erzählen beide übereinstimmend.

Das war nicht immer so, erinnert sich Heinz Gerstmeier. „Junger Mann zum Mitreisen gesucht“: Dieses Schild hat sich häufig längst auf den Satz „Junger Mann zum Abbau gesucht“ reduziert, denn die Bereitschaft junger Leute auf ungeregelte Arbeitszeiten, gerade auch an Wochenenden, sowie auf permanente Ortswechsel ist fast auf Null gesunken.

Florian Diebold hat dabei noch Glück. „Ich habe junge Männer fest beschäftigt, die teilweise seit vier Jahren für unser Unternehmen arbeiten“, freut er sich. Da sitze jeder Handgriff. Der Aufbau seines Autoscooters dauert rund zehn bis zwölf Stunden, auf 14 Veranstaltungen im Jahr wiederholen sich von Ostern bis Oktober die Auf- und Abbau-Abläufe.

Heinz Gerstmeier kennt das Geschäft zu genüge. Vier Autoscooter hatte er in seinem langen Schaustellerleben insgesamt gekauft und betrieben. Jetzt, längst im Rentenalter angekommen, kann er zwar immer noch nicht vom Leben auf den Jahrmärkten lassen, doch sein jetziges Geschäft auf der Königshöfer Messe ist etwas kleiner geworden. Es hat sich auf exakt einen Wagen reduziert. Mit Kartoffel- und Geflügel-Spezialitäten reist er seit diesem Jahr durch die Republik. Immerhin steht er weiterhin in der Schaustellerstraße mit dabei.

Bereits sein Großvater Kaspar war 1927 das erste Mal auf der Königshöfer Messe, mit einem 24 mal 20 Meter großen Pferde-Hippodrom, das sein Vater Otto lange Zeit weiter betrieb. Doch Anfang der 1950er Jahre war Reiten nicht mehr die Attraktion auf den Volksfesten. Das Zeitalter der Motorisierung hielt auch hier Einzug und so kaufte sein Vater Otto den ersten Autoscooter, mit dem er 1952 erstmals auf der Königshöfer Messe stand. 1994 war Otto Gerstmeier letztmals dort. Am 21. Februar 1995 starb er mit 89 Jahren.

Sein Sohn Heinz hatte zu diesem Zeitpunkt längst das Geschäft übernommen, der Autoscooter über viele Jahrzehnte seinen festen Standplatz bei der Königshöfer Messe. Nun, nach 67 Jahren endet die „Autoscooter-Ära Gerstmeier“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019