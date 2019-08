Autodiebe in letzter Sekunde verjagt

Königshofen.Ein Ford Kuga war am Sonntag gegen 5.45 Uhr das Ziel von Autodieben. Das Fahrzeug war in einer Hofeinfahrt in der Hauptstraße in Königshofen abgestellt. Die Besitzerin des Autos wurde zur genannten Uhrzeit durch eine zugeschlagene Autotür geweckt und schaute aus dem Fenster. Dort sah sie eine unbekannte männliche Person in ihrem PKW sitzen.

Eine weitere Person stand daneben in der Hofeinfahrt. Die Besitzerin ließ einen lauten Schrei von sich und verjagte dadurch die Diebe. Sie flüchteten in Richtung Ortsmitte und stiegen dann in einen älteren grauen Pkw vermutlich mit ausländischen Kennzeichen.

Mit quietschenden Reifen fuhren sie in Richtung Bad Mergentheim davon. Beide Männer sind rund 30 Jahre alt. Einer von ihnen ist schlank und war mit einer schwarzen Jacke und einer Jeans bekleidet. Der andere hat eine festere Statur und war mit einer braun-grauen Jacke und einer Jeans bekleidet.

Der Ford Kuga ist mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet, welches die Täter überwanden und somit das Fahrzeug öffneten. Die Autobesitzerin hat den Diebstahl vermutlich im letzten Augenblick verhindert.

Zeugen, die zur genannten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 09341/810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim wenden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019