Auto zerkrazt

Königshofen.Mit mehreren Symbolen wurde ein Golf in Königshofen versehen. Unbekannte ritzten zwischen Freitag, 13. Dezember, und Sonntag, 22. Dezember, an dem abgemeldeten Golf Penisbilder und ein Herz mit den Intialien E und B in den Lack des Fahrzeugs. Symbolisch wird auf das Herz uriniert.

Der Golf stand im Bussardweg in Königshofen in der Garageneinfahrt eines Anwesens. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden von circa 2000 Euro, was für den VW wirtschaftlicher Totalschaden bedeutet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Bussardwegs verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sollen sich beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810, melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019