Ausstellung nochmals geöffnet

Lauda.Auf Grund der guten Besucherzahl am offenen Sonntag haben die Aussteller der Kunstausstellung in der „Alten Spenglerei“ nochmals am Sonntag, 27. Oktober, die Galerie geöffnet.

Auch Peter Wolfram, der eigene Werke der Bürgerstiftung überlässt, ist da. Interessante und kunstvolle Werke von internationalen Künstlern, wie etwa Japanische Rollenbilder oder ein Ölgemälde von Janez I, Knez, Zeichnungen, Ölgemälde und Aquarelle von Künstlern aus der Region werden zum Verkauf angeboten. Das Künstlerehepaar Hamleh aus Altheim stiftete eine Eisenskulptur. Reservierte Werke können an diesem Sonntag abgeholt werden. Der Eintritt ist frei.

