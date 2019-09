Aussteller und Organisatoren sehr zufrieden

Die „Aktuelle Gewerbe- und Industrie-Messe im Taubertal“, kurz Agima, vermeldet wieder eine überaus positive Bilanz und sehr gute Besucherzahlen zur Halbzeit.

Königshofen. Bei der Gewerbeausstellung, die erneut parallel zur traditionellen Königshöfer Messe stattfindet, präsentieren in drei Messehallen auf einer Gesamtfläche von über 3000 Quadratmetern rund 60 Unternehmen und Institutionen aus der Region sowie darüber hinaus jede Menge facettenreiche, interessante und attraktive Neuigkeiten, Produkte und Dienstleistungen verschiedenster Branchen. Dazu zählen unter anderem die Bereiche Wohnen und Haushalt, Bauhandwerk, Heizungs-, Sanitär- und Energiesysteme, Lifestyle, Gesundheit, Fitness und Wellness, Optik, Kraftfahrzeuge, Finanzen, Vermögensbildung und Vorsorgemöglichkeiten, Kunstmalerei, Wein, Medien und Netzwerk sowie soziale und öffentliche Dienste.

Nach den ersten vier Messetagen verzeichnen Aussteller und Agima-Chefin Sabine Dattenberg abermals sowohl eine beachtlich große Besucherresonanz als auch ein sehr reges Interesse insbesondere an den ersten Wochenendtagen. Speziell am Sonntag herrschte nach Beendigung der traditionellen Eröffnung der Königshöfer Messe im historischen Stil und dem folgenden Zug der Freiheit vor allem in den Nachmittagsstunden auf dem Rundweg durch die Hallen und an den einzelnen Ständen der Agima äußerst großer Andrang, so dass es in den Gängen teilweise schier kaum mehr ein Durchkommen zu geben schien.

Eröffnungstag gut besucht

Außergewöhnlich gut besucht war diesmal bereits der Eröffnungsfreitag ab den späteren Nachmittagsstunden. Während dieser ansonsten üblicherweise etwas verhaltener frequentiert gewesen sei, habe man heuer jedoch schon da erfreulich großes Besucherinteresse feststellen können, berichteten in einer Zwischenbilanz exemplarisch für zahlreiche weitere von den FN befragten Aussteller Roland Thomas, Regional-Manager des Premium-Haushaltswarensystem AMC, und Thorsten Haas, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT), die bis einschließlich Dienstag auf der Agima präsent war.

Vor allem seien Fragen, Informationen und Beratungen zu Nahverkehrstarifen und zum Ruf-Taxi-System des Main-Tauber-Kreises Inhalte von Gesprächen am Stand der VGMT gewesen, fasste Haas die vier Messetage zusammen. Großes Interesse habe zudem die „Karte ab 60“ erfahren.

Abschlüsse im Nachgang

Sehr viele Anfragen und hohes Interesse insbesondere zum Thema Stromspeicher in Verbindung mit Fotovoltaik-Anlagen vermeldete Norbert Ulshöfer, Inhaber der Ulshöfer Elektrotechnik GmbH aus Königshofen.

Noch bessere Geschäfte als in den Vorjahren registrierte bislang Thermomix-Bezirksleiterin Silvia Renk, die mit ihrem Team zum vierten Mal auf der Agima vertreten ist. Zudem erhofft sie sich noch weitere Abschlüsse im Nachgang.

Fast komplett auf das Messe-nachgeschäft setze das VW- und Kia-Autohaus Lademann, wie Verkaufs- und Beratungsmitarbeiter Ulrich Häring aus der Königshöfer Firmenniederlassung betonte. Eine wichtige Rolle bei der Messpräsenz des Autohauses spiele unter anderem die Kundenbindung und die Information über Neuigkeiten.

Über eine sehr rege Nachfrage erfreute sich bisher ebenfalls Uwe Pedal, Vertriebsrepräsentant der Rondogard Wintergartensysteme, der bereits seit zahlreichen Jahren zu den Stammgästen der Agima zählt.

Nach einigen Jahren Pause heuer wieder auf der Messe dabei ist die Bürohaus Leuchs GmbH aus Bad Mergentheim. Juniorchef Marc Leuchs nennt die langfristige und nachhaltige Kundenbindung, die Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens sowie das Zeigen von Präsenz für Neu- und Bestandskunden als wesentliche Ziele des Messeauftritts.

„Wie immer werden die Angebote auch diesmal wieder sehr gut angenommen“, teilten Uschi Pauer, und Ulrike Poner mit, die seit vielen Jahren am Agima-Stand der Becksteiner Winzer sowie bei Festen und anderen Veranstaltungen deren edle Tropfen kredenzen. Neben den Wein-, Sekt- und Secco-Spezialitäten seien diesmal vor allem Kürbisbowle und Cocktails der Renner.

Zwar etwas verhaltene Nachfrage nach Snacks, jedoch sehr gute nach Getränken erfuhr bislang „GH Prosound und Proevent“ aus Königshofen, die nicht nur Premierengast auf der Agima sind, sondern einhergehend auch erstmalig gemeinsam mit der Becksteiner Winzer eG die Bewirtung in der Agima-Halle übernommen haben. Von sehr hohem Interesse sowie zahlreichen guten Gesprächen und Geschäftskontakten sprach Projektleiter Sebastian Koch in einer Halbzeitbilanz.

„Es läuft richtig gut und rund, die allermeisten Aussteller wirken sehr zufrieden“, bilanzierte ebenso erfreut Sabine Dattenberg, Agima-Organisatorin und Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIF) Lauda-Königshofen GmbH, in einem durchaus positiven Resümee zur Hälfte der Gewerbemesse.

Speziell am Sonntag seien die Hallen trotz der spätsommerlichen Wärme traditionell „knallvoll“ gewesen. Zudem berichtete sie ebenfalls von einem sehr guten Besucherverlauf schon ab Freitagnachmittag und den Samstag über.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019