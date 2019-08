Außergewöhnliches auf Bühne aufgeführt

Lauda-Königshofen.In einem an Veranstaltungen reichen Jubiläumsjahr am Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda gab es ganz am Ende des Schuljahrs noch ein besonderes Highlight mit der Uraufführung des Theaterstücks „Anonymus“, verfasst von Uwe Klausner, Geschichts- und Englischlehrer am MSG und Autor zahlreicher historischer (Kriminal)Romane.

Der Deutsch- und Lateinlehrerin Steffi Rößler, langjährige Leiterin der Theater-AG der Schule, war es wieder einmal gelungen, den „alten Stoff“ in einer kongenialen Inszenierung auf die Bühne zu bringen. Unterstützt wurde sie dabei von ihren Kolleginnen Sabine Pohlan, die viele der wunderbaren Kostüme nächtelang selbst genäht hatte, und Mirjam Rohe, die für die Maske verantwortlich zeichnete.

Nachbau aus Holz

Das Bühnenbild, beispielsweise der Nachbau einer Shakespeare-Bühne aus Holz, war mit großem Können und viel Liebe zum Detail von Ingo Rößler und Franz Schütze geschreinert worden. Nicht unerwähnt werden soll dabei die Rolle der „tragenden Männer“ im Hintergrund, Marius Merkert und Leon Heckmann.

Zusammen mit der Umgestaltung der Aula durch Bauzäune in das Globe Theatre der Shakespeare-Zeit (1564 bis 1616) entstand so ein stimmiges Ambiente, wie immer gut ausgeleuchtet von den „Technikern“ Jonathan Mohr und Oliver Lux, die sich mit dieser Aufführung von ihrem Job verabschiedeten.

Auf dieser Bühne agierte souverän das Schauspielensemble der Theater-AG in vielen verschiedenen Rollen, frei nach der Shakespeareschen Weisheit aus „Wie es euch gefällt“: „Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler, sie treten auf und gehen wieder ab.“ Und so stellte gleich im Prolog die „Impresaria“ (Christina Neuper), die die Rolle als Intendantin perfekt ausfüllte, die entscheidende Frage von „Anonymus“ nach „Schein oder Sein“ und beantwortete sie sogleich: Der Schauspieler aus Stratford-upon-Avon „William Shakespeare war nicht der, für den man ihn hält!“ Vielmehr sei er „ein Phantom, ein Nobody, ein Möchtegern-Poet . . . , einer der größten Scharlatane aller Zeiten“ gewesen.

Passendes Pseudonym

Als Kronzeuge für diese Behauptung und Entdecker des Schauspielers Shakespeare als passendes Pseudonym wurde der Schriftsteller und Journalist Clayton Holmes alias John Lyly, Privatsekretär des Earl of Oxford, bemüht – mit sehr großem schauspielerischen Talent gespielt von Nina Rainer. Edward de Vere, der 17. Earl of Oxford, gilt den Anti-Stratfordianern als der anonyme Verfasser zahlreicher Bühnenstücke, Sonette und erzählender Dichtungen, die unter dem Namen Shakespeare veröffentlicht wurden. Seine Heirat mit Lady Anne, Tochter des Lordschatzmeisters Lord Burghley, und die damit verbundene Stellung bei Hofe hatten ihm den bürgerlichen Beruf eines Schriftstellers oder gar Theatermannes nicht erlaubt.

In „Anonymus“ ist darüber hinaus die zerrüttete Ehe von Edward (Valentin Hehn) und Anne (Laura Stadie) Thema, von beiden mit großer Einfühlungskraft gespielt, etwa wenn sie Rücken an Rücken ihre gegenseitige abgrundtiefe Abneigung zum Ausdruck bringen, bis hin zur Drohung Annes, Edward bei der Königin als Papist anzuzeigen: „Ihr wisst doch: In Glaubensangelegenheiten versteht die Königin keinen Spaß. Ein falsches Wort und Ihr werdet einen Kopf kürzer gemacht.“

Fast möchte man solche Grausamkeiten nicht für möglich halten angesichts des Einzugs der Königin von England, Elizabeth I. (1533 bis 1603), in der nächsten Szene, majestätisch dargestellt von Victoria Zalucky. Begleitet wurde sie von Lord Burghley, in seiner Gebrechlichkeit als alter Mann wunderbar gespielt von Tilman Throm, und dem Earl of Oxford. Letzterer schaffte es mit seinem Charme, trotz der Skepsis seines Schwiegervaters, von der Königin Urlaub für eine „Bildungsreise“ nach Italien genehmigt zu bekommen.

Echter Kunstgriff

Ein Kunstgriff, mit dem es dem Autor gelingt, Figuren aus Shakespeares Stücken „en passant“ einzuführen: eine Veroneser Kurtisane alias Julia Capulet aus „Romeo und Julia“ (Nina Rainer), eine Venezianerin alias Porzia aus „Der Kaufmann von Venedig (Sana Marie Wecker/Sophia Schweitzer) und eine Paduanerin alias Katharina aus „Der Widerspenstigen Zähmung“ (Sana Marie Wecker/Desiree Roos). Hier durften die Schauspieler, mit liebevoll aufgenähten roten Herzen auf ihren Tüllröckchen und Glitzeroberteil, ihre Tanztalente entfalten, etwa bei einem stilvoll dargebotenen Menuett.

Nach der Rückkehr des Earls nach England und der nicht autorisierten Übergabe der Manuskripte durch Lyly an den Schauspieler Shakespeare wurden dann in der letzten Szene nochmals mit großem Einsatz weitere Auszüge aus Stücken Shakespeares rezitiert, offenkundig ohne nennenswerte Nachhilfe durch die Souffleusen (Christa Klein, Anna Epp, Laura Schmitt): „Hamlet“ (Tilman Throm) stellte die alles entscheidende Frage nach „Sein oder Nichtsein“, drei sehr authentisch dargestellte „Königsmörder“, Richard III. (Sophia Schweitzer), Macbeth (Christina Neuper) und Brutus (Fabian Groß) betraten ebenfalls die Bühne.

Es fehlte natürlich auch nicht der dicke Ritter Falstaff (Bent Unden), ein wichtiger Charakter Shakespeares. Einen weiteren Glanzpunkt setzte der Auftritt Titanias (Laura Schmitt), der Königin der Elfen, und von Puck, vom Herumtoben etwas atemlos (Desiree Roos), aus „Der Sommernachtstraum“.

Die Sorge Shakespeares – überzeugend gespielt von Bent Unden – , dass der Schwindel vielleicht doch noch auffliegen könnte, erwies sich als unbegründet. Der Earl von Oxford nahm das Geheimnis mit ins Grab. „Der Rest ist Schweigen.“

Grandioser Theaterabend

Keine Frage, dass Schulleiter Dr. Gernert bei einem solch „grandiosen Theaterabend“ voll des Lobes war, den Schauspielern und allen anderen hinter der Bühne für ihren großen Einsatz dankte. Eine Uraufführung auf einer Schultheaterbühne sei schon sehr außergewöhnlich, noch mehr, da der Autor selbst, Uwe Klausner, geschätzter Kollege am MSG sei.

Darüber hinaus stehe Steffi Rößler, die „Grande Dame“ des Theaters, seit Jahren für außergewöhnliche und sehr gelungene Inszenierungen am MSG. Aus verständlichen Gründen habe sie sich jetzt in ihre alte Heimat Thüringen, im Ländertauschverfahren, versetzen lassen.

Umso mehr wurde die großartige Leistung aller, ein wundervoller Abend im Laudaer „Globe Theatre“, durch reichlich Applaus gewürdigt, wie von Puck zuvor eingefordert: „Nun gute Nacht! Das Spiel zu enden, begrüßt uns mit gewognen Händen!“ msg/adh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019