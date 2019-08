Ausgedehntes Angebot während der Ferien

Das Ruf-Taxi ergänzt das Bus- und Bahnangebot im Main-Tauber-Kreis und bietet die Möglichkeit, Seen und Bäder in der Region zu erreichen.

Main-Tauber-Kreis. Während an Schultagen Lücken in Schwachverkehrszeiten und in Tagesrandlagen geschlossen werden, steht an Ferientagen, Wochenenden und Feiertagen in der Regel von morgens bis abends ein Fahrplanangebot im Zwei-Stunden-Takt zum Abruf

...