Ausbildung startet

Königshofen.Mit der Eröffnung des Hallenbades, vermutlich Anfang Oktober, startet die DLRG Königshofen wieder ihre Schwimmausbildung für Kinder und Jugendliche. Da die aktuellen Regeln einen Ausbildungsbetrieb nur in geänderter Organisationsform ermöglichen, müssen die Kinder und Jugendlichen vorab angemeldet werden. Die aktuellen Coronaverordnung für Schwimmbäder ermöglicht Schwimmausbildung nur in begrenzten Gruppengrößen und mit entsprechenden Hygienekonzept. Die DLRG hat dieses in Abstimmung mit der Stadtverwaltung für ihre Schwimmstunden erstellt. Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind und damit die Gruppen eingeteilt werden können, müssen die Eltern einen Abfragebogen entsprechen zurückmelden. Die genaue Gruppeneinteilung mit den festen Zeiten wird den Eltern vorab mitgeteilt. Da es aktuell schwierig ist, Anfängerschwimmkurse umzusetzen, ist nur eine Warteliste für Schwimmschüler auf der Homepage der DLRG online. Die DLRG versucht aktuell ein Konzept für die Aufnahme von Anfängerschwimmkursen zu erarbeiten. Änderungen des Ausbildungskonzeptes können jederzeit aufgrund er Anpassung der Corona Verordnung Bäder erfolgen. Informationen zur DLRG Königshofen sind erhältlich bei Jürgen Englert, Telefon 09343/580666, Anfragen bezüglich der Schwimmausbildung an ausbildung@koengishofen.dlrg.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020