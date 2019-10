Aus dem Bremserfest wird der „Laudemer Weinherbst“

Lauda-Königshofen.Das traditionelle Bremserfest mit verkaufsoffenem Sonntag in Lauda zieht alljährlich zahlreiche Besucher in die Weinstadt im Taubertal. Die Veranstaltung fand bislang stets am zweiten Sonntag im Oktober statt – doch seit diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. Das erklärt auch, warum so mancher Bürger beim Blick in das städtische Veranstaltungsprogramm das Bremserfest vergeblich sucht.

Die gute Nachricht vorneweg: Die beliebte Veranstaltung im Herzen der Altstadt von Lauda wurde keineswegs abgesagt, sondern lediglich umbenannt. Aus dem Bremserfest wurde der „Laudemer Weinherbst“ – und das aus gutem Grunde, wie beim Veranstalter, dem Gewerbeverein Lauda, zu hören ist.

Jochen Ruthardt aus dem Organisationsteam des Events erklärt: „Das Bremserfest war nach dem gepressten Traubenmost benannt, der alljährlich die Vorfreude auf den neuen Weinjahrgang weckt. Doch der Zeitpunkt, an dem es den Bremser gibt, richtet sich stets nach dem Zeitpunkt der Weinlese. Dieser kann natürlich nie exakt vorhergesagt werden. Dadurch kam es schon mal vor, dass es am Bremserfest keinen Bremser mehr gab, weil der neue Wein dann schon seine volle Gärung entfaltet hatte. So kam die die Idee auf, das Bremserfest umzubenennen. Es heißt nun ‚Laudemer Weinherbst‘ und bietet erneut viele abwechslungsreiche Aktionen und Angebote für einen kurzweiligen Tag mit der ganzen Familie.“

Um darüber hinaus eine Terminkollision mit anderen Veranstaltungen im Main-Tauber-Kreis zu umgehen, findet der „Laudemer Weinherbst“ ab sofort nicht mehr starr am zweiten Sonntag im Oktober statt, sondern an einem frei festgesetzten Termin – in diesem Jahr am Sonntag, 20. Oktober.

Die Besucher dürfen sich schon jetzt auf viele Angebote, Aktionen und kulinarische Leckereien freuen. Alle, die zum Gelingen der Veranstaltung beitragen, hoffen auf eine große Resonanz – und darauf, dass sich die Gäste schnell an den neuen Namen gewöhnen. stv

