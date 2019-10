Aufstockung soll für mehr Raum sorgen

In der Fragestunde mahnte ein Bürger an, dass die Tempoanzeigen an den Ortseingängen von Königshofen und Unterbalbach zwar eine gute Sache seien, in Unterbalbach aber alles andere als ordnungsgemäß funktionierten. Seien sie im Einsatz, führe dies aus seiner Sicht durchaus zu einer Verkehrsberuhigung. Er appellierte, dafür zu sorgen, dass sie repariert werden. Zudem regte er an, konkrete Ergebnisse wie die Menge des Verkehrs öffentlich vorzustellen.

Einmütig votierte das Gremium dafür, die neue Erschließungsstraße im Oberbalbacher Baugebiet Herbstwiesen zu benennen.

Einstimmig nahm der Lauda-Königshöfer Gemeinderat den Sachstandsbericht bezüglich des Sanierungsgebietes „Bahngelände“ im Stadtteil Lauda zur Kenntnis und plädierte dem Aufstockungsantrag an das Stuttgarter Wirtschaftsministerium zu.

Selbiges trifft auch auf das Sanierungsgebiet „Eisenbahnvorstadt/Hexenstock“ in Königshofen zu. Auch hier nahm der Rat den Sachstandsbericht zur Kenntnis und gab grünes Licht, den Aufstockungsantrag dazu zu unterstützen.

Wie Bürgermeister Thomas Maertens die Räte wissen ließ, werde der Pflegestützpunkt des Landkreises, bislang im Mehrgenerationenhaus untergebracht, zum 1. Januar 2020 seine Pforten schließen. Die beiden Beschäftigten würden nach Tauberbischofsheim ins Gründerzentrum abgezogen. Derzeit sei die Kommune mit der Kreisverwaltung im Gespräch, einmal die Woche Sprechstunden einzurichten, wie dies bereits in Bad Mergentheim; Wertheim und Weikersheim der Fall sei.

Gute Neuigkeiten für die Freiwillige Feuerwehr Marbach: Das neue Feuerwehrauto komme, so der Schultes. Nach einem richtigen Standort werde noch gesucht, was einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte.

Hubert Segeritz (FBL) sprach den Umstand an, dass es im Gymnasium zu Wassereinbruch komme. Er wollte wissen, was der Grund dafür sei und wann gehandelt werde. Stadtbaumeister Tobias Blessing erwiderte, dass die Abwasserleitungen in der Dachregion Probleme bereiteten. Sofern man einen Handwerker bekomme, solle dem nach Möglichkeit bereits in den Herbstferien beigekommen werden. ktm