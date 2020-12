Auffahrunfall: 10 000 Euro Sachschaden, zwei Leichtverletzte

Königshofen.Nach Polizeischätzungen rund 10 000 Euro Sachschaden sowie zwei Leichtverletzte forderte ein am Mittwoch gegen 18.10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt von Königshofen (B 290). Wegen eines rangierenden Lkw musste ein Lenker seinen Pkw anhalten. Ein nachfolgender VW-Pritschenwagen fuhr auf, ein weiterer Pkw schob die beiden anderen Autos noch weiter ineinander. Schlussendlich sorgte dieser Auffahrunfall, bei dem neben der Polizei auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr im Einsatz war, für vorübergehende innerörtliche Behinderungen, weil die Unfallstelle in der Messestadt zeitweise nur einseitig passierbar war. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020