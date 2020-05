Aufbegehren für eine gerechtere Welt

Eine verheerende Niederlage erlebten die aufständischen Bauern am 2. Juni 1525 am Turmberg in Königshofen.

Königshofen. Dass bestimmte Jahrestage gerne von politischen Machthabern und Interessengruppen für ideologische Zwecke missbraucht werden, ist kein Phänomen des 21. Jahrhunderts oder einer bestimmten Region. Bemerkenswert ist allerdings, dass die Deutsche Demokratische Republik (DDR) sich selbst zum Arbeiter- und Bauernstaat erhob, sich mit der Abgrenzung gegen die Bundesrepublik Deutschland und den Kapitalismus jeglicher Mitschuld am Zweiten Weltkrieg entziehen wollte und bei sich nur 30 Jahre nach ihrer Gründung die Ideale der Demokratiebewegungen von 1525 und 1848 verwirklicht sah.

Wie sonst hätte der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker 1975 aus Anlass des 450. Jahrestages des deutschen Bauernkrieges verkünden können: „Die Deutsche Demokratische Republik ist heute die staatliche Verkörperung der besten Tradition der deutschen Geschichte – der Bauernerhebung des Mittelalters, des Kampfes der revolutionären Demokraten von 1848, der von Marx und Engels, Bebel und Liebknecht begründeten deutschen Arbeiterbewegung; der Heldentaten im antifaschistischen Widerstandskampf.“

Die Kreisleitung Saalfeld der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) wurde noch deutlich konkreter: „Unter der Führung der SED haben die Arbeiterklasse und die Genossenschaftsbauern im Bündnis mit allen Werktätigen das Vermächtnis der revolutionären Kräfte des Bauernkrieges erfüllt, indem sie die entwickelte sozialistische Gesellschaft in der DDR gestalten. Wir begehen heute, 450 Jahre nach der ersten revolutionären Massenerhebung in der Geschichte unseres Volkes, den Jahrestag als Sieger der Geschichte. Die Ausbeuterklassen wurden auf unserem Territorium für immer beseitigt.“

Werden solche Aussagen den Ereignissen und den betroffenen Menschen des Bauernaufstands von 1524 bis 1526 zumindest ansatzweise gerecht? Losgelöst von jeglicher politischer Ideologie kann man die Umstände zur Zeit des 16. Jahrhunderts in weiten Teilen Mittel- und Süddeutschlands sowie der angrenzenden Regionen Österreichs, der Schweiz und Frankreichs, unter denen ein Großteil der Bevölkerung (über-) leben musste, als katastrophal bezeichnen.

Eingebläute Furcht

Die Rechtsordnung, die Gesetze und die von den Vertretern der katholischen Kirche der meist relativ schwach gebildeten Bauernschaft eingebläuten Furcht vor den göttlichen Strafen, sollte die von Gott vorgegebene Ordnung in Frage gestellt werden, verfehlten ihre Wirkung nicht, wenn es darum ging, dass sich Fürsten, Adlige und Geistliche an den „Bauernpöbel“ schadlos hielten.

War eine Bauernfamilie einmal in die Abhängigkeitsspirale der Obrigkeit geraten, sprich, war das männliche Familienoberhaupt gestorben und der Rest der Familie nun quasi „Eigentum“ eines Lehnsherren, war das ohnehin beschwerliche Leben endgültig zu einem Sklavendasein verkommen.

Trotz dieser oftmals aussichtslosen Situation für einen Großteil der Bauernschaft funktionierte die Taktik der Einschüchterung und Repressalien durch die Obrigkeit und ihre Erfüllungsgehilfen viele Jahre recht gut. Wie groß muss dann die Not gewesen sein, dass die Bauern sich nicht länger mit ihrem „Schicksal“ abfinden wollten und ihr Leben und das ihrer Kinder riskierten, um sich so etwas wie eine Lebensperspektive zu schaffen?

Der Bauernaufstand der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts war spätestens mit der verheerenden Niederlage der Bauern am Königshöfer Turmberg am 2. Juni 1525 gescheitert. Auch wenn es in der Zeit danach noch in verschiedenen Regionen zu blutigen Kämpfen kam, so war doch diese Schlacht der Wendepunkt eines Aufbegehrens für eine gerechtere Welt, für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, für ein menschliches Miteinander im Vertrauen auf und im Glauben an die Heilige Schrift.

In Georg Truchseß von Waldburg (Zeil) hatte dieser Aufstand auch einen Profiteuer, von dem bis heute die Nachkommen dieses Adelsgeschlechts zehren. Kaiser Karl V. schenkte dem „Bauernjörg“ aus Dankbarkeit für die Niederschlagung der Bauernerhebung riesige Ländereien, Wälder, Wiesen und Äcker, die – geschickt verwaltet und ergänzt – heute in Teilen Baden-Württembergs und Bayerns in etwa der Dimension von 14 000 Fußballfeldern entsprechen. Reha-Kliniken und Kurzentren, Flugplatz, Spielbank, Zeitung, etc. runden das Imperium ab.

Wie konnte die SED-Führung 1975 rechtfertigen, dass durch die politische Ordnung in der DDR „die Ideale der Demokratiebewegungen von 1525 und 1848 verwirklicht“ waren? Objektiv betrachtet, in keinster Weise. Denn die DDR war – wie Deutschland im 16. Jahrhundert und zur Zeit des Bauernkriegs – ein Unrechtsstaat, von dem einige profitierten und ein unbeschwertes Leben in gewissem Luxus genießen konnten, andere, die es wagten, sich kritisch zu äußern, denunziert und weggesperrt wurden. An Stelle der Fürsten, Adligen und Geistlichen des Mittelalters traten SED-Funktionäre. 15 Jahre später war es damit vorbei und einmal mehr gab es nur Opfer und damit niemanden, der Verantwortung übernehmen wollte . . .

