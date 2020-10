Auf vielen Ebenen ehrenamtlich tätig

Königshofen.Die DLRG Königshofen blickte auf das abgelaufene Jahr zurück. dieses Jahr etwas später als gewohnt in ihrer Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück. Um den Sicherheitsabstand zu wahren, wurden die Mitglieder auf zwei Stockwerke des Vereinsheimes verteilt, es wurde eine Videoübertragung eingerichtet. Die Berichte der Fachressortleiter wurden durch dem Vorsitzenden Jürgen Englert abgegeben und vorgetragen.

Los ging es mit den Aktivitäten der Jugend. Sie organisierte und betreute die Garderobe an der Prunksitzung der „Schnocken“. Am Ostermontag fand die Ostereiersuche für Kinder statt. Wesentlich ist auch die Beteiligung der Jugendlichen am Parkplatzdienst anlässlich der Messe, der mit Narrengesellschaft und Jugendfeuerwehr durchgeführt wird.

Bei der Weihnachtsveranstaltung „Gooden im Lichterglanz“ verkaufte die Jugend wieder Waffeln und Kinderpunsch.

Über das ganze Jahr verteilt läuft das Projekt „DLRG im Kindergarten“. Dort brachten die Jugendlichen mit Tatjana Englert bei 21 Veranstaltungen den Kleinsten Bade- und Eisregeln näher.

Viel Arbeit und Zeit investierten die Jugendlichen in ein Projekt der Jugendstiftung des Landes. Der Schwerpunkt lag bei der Medienarbeit mit Jugendlichen. Da die Jugendlichen sich auch bei allen anderen Aktivitäten des Vereins einbringen, bilden sie eine starke Basis für die Vereinsarbeit.

Als Nächstes ging es um den Bereich Einsatz. Hier wurde über den aktuellen Personal- und Ausbildungsstand des Einsatztrupps und die Aktivitäten 2019 berichtet. So waren mehrere Einsätze zu verzeichnen, unter anderem bei Personen im Wasser und Sachbergung. Des Weiteren stellte man die Führungsgruppe im Rahmen der Katastrophenschutzübung des Bezirkes Frankenland. Hierzu fand eine dreitägige Kat-S Übung mit allen Wasserrettungszügen in Kehr statt. An einer Führungsgruppenübung des Landesverbandes wurde ebenfalls teilgenommen. 2019 wurde ein Truppführerlehrgang im Vereinsheim durchgeführt.

Im Sommer lag der Schwerpunkt auf der Badewache im Freibad Lauda, die hier geleisteten Wachstunden unterstützen das Bäderteam der Stadt. Die Zahl der Wachstunden waren in einem für normalen Mitteleuropäischen Sommers üblichen Rahmen. Des Weiteren wurden verschiedene sanitätstechnische Aufsichten bei Veranstaltungen in Lauda-Königshofen durchgeführt.

Nun folgte der Bericht des Bereichs Ausbildung. Während der Hallenbadsaison nehmen montags und mittwochs an den Ausbildungsstunden etwa 150 Personen teil. Hierbei werden über Eltern-Kind-Schwimmen für die Kleinkinder, über Anfängerschwimmausbildung bis hin zu den Rettungsschwimmern alle Ausbildungsstufen durchlaufen. Dabei liegt die Kooperation mit der Schule im Taubertal der DLRG sehr am Herzen.

Die 25 Ausbilder leisten hierbei über das Jahr viele Trainings- und Ausbildungsstunden ab. Mit den abgenommenen Schwimm- und Rettungsschwimmabzeichen wurden den Teilnehmern auch die jeweiligen Erfolge der Ausbildung nach den jeweiligen Prüfungen bescheinigt. Insgesamt wurden mehr knapp 200 Scheine und Nachweise durch die Gruppe ausgestellt.

Darüber hinaus führte die Gruppe diverse Kurse im Bereich Erste-Hilfe, so ist die DLRG Königshofen die einzige Gruppe im DLRG Bezirk welche bei den Berufsgenossenschaften für Erste-Hilfe Lehrgänge in Betrieben zugelassen ist.

Große Beliebtheit

Die angebotenen Kurse zur Aquafitness erfreuten sich großer Beliebtheit und die Ortsgruppe hat 2019 wieder die Rezertifizierung zum Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“ durchlaufen.

Erfreut berichtete Jürgen Englert über di neuen Erste-Hilfe-Ausbilder Marco Strecker und Marius Raupach, somit verfügt man über sieben.

Als Letztes Englert den Beitrag von Kassiererin Carmen Mohr. Er berichtete, dass 2019 mit einem guten finanziellen Abschluss durchlaufen worden sei. Er nannte die Finanzsituation erfreulich. Alois Hofmann hatte die Kasse mit Werner Meier geprüft, die Entlastung erfolgte einstimmig.

Die Rettungswache am Tegernsee war für viele ein Highlight 2019. Zu diesen Höhepunkten Highlights gehörte auch der Messebieranstich. Für die Petition „Wir retten die Bäder“ hatte die Ortsgruppe fleißig Unterschriften gesammelt.

„50 Jahre DLRG-Vereinsheim Gooden“ durfte 2019 gefeiert werden – mit einem Mitgliederfest. Beim Präventionsprojekt „DLRG im Kindergarten“ geht es der Ortsgruppe im Wesentlichen darum, Kindergartenkindern spielerisch die Gefahren am und im Wasser sowie am und auf dem Eis näherzubringen. Im vergangenen Jahr wurden hier 21 Veranstaltungen durchgeführt.

Weiterhin organisierte die DLRG Königshofen den traditionellen Martinsumzug in Königshofen. Während der Messe gestaltete die Gruppe mit dem Heimat- und Kulturverein Phönix die jährliche Ausstellung im Rathaus. Diesmal war der Gooden Thema. Es wurden Bilder und Exponate rund um den Gooden ausgestellt. Parallel zu dieser Ausstellung wurde die Brücke zur aktuellen Zeit mit dem Ausstellungsteil über die Arbeit der DLRG geschlagen, die im Rathaus diverse Exponate der DLRG ausstellte.

Zum Jahresende wurde wieder erfolgreich zum 13. Mal das Fest „Gooden im Lichterglanz“ vor dem Adventsbeginn durchgeführt. Dieses gemeinschaftliche Fest in der Vorweihnachtszeit wird von allen Beteiligten gerne veranstaltet, die Resonanz der Bevölkerung belohnt alle Beteiligten für ihre Mühen.

Informationen zur DLRG sind erhältlich bei Jürgen Englert (Telefon 09343/580666 oder E-Mail 1.vorsitzender@koenigshofen.dlrg.de).

