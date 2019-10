Auf den Spuren der Heimatgeschichte unterwegs

Lauda-Sachsenflur.Die Herbstwanderungen der Heimatfreunde sind zu einem festen Bestandteil des Dorflebens in Sachsenflur geworden. Dieses Mal führte der Weg zur Theobaldsruine in Edelfingen. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden Berthold Hohl folgte die Wanderstrecke zunächst dem sogenannten „Mergentheimer Weg“ – heute Main-Donau Weg E8

Auf einer ersten Zwischenstation informierte Wanderführer Erhard Bierig die Teilnehmer über die ehemaligen Weinberge an zahlreichen Hanglagen längs der Wanderstrecke, welche inzwischen längst zu Ödland geworden sind. Die Flächenerträge in der damaligen Zeit waren sicher ganz wesentlich geringer als in der heutigen Zeit, sonst hätte es im Taubertal irgendwann eine „Weinschwemme“ gegeben. In der Nähe des sogenannten „Dreimärkers“ wurde die ehemalige Landesgrenze zwischen Baden und Württemberg erreicht, welche ja immerhin bis zur Gründung des Südweststaates in Jahr 1952 Bestand hatte.

Überall auf dem Wegzeigte sich, dass die Wälder nach zwei Trockenjahren in Folge in einem teils besorgniserregenden Zustand sind. Besonders Fichten und zunehmend auch ältere Buchenbestände zeigen deutliche Schäden.

Der Dreimärker selbst ist ein großer dreieckiger Grenzstein, wo die beiden ehemals badischen Gemarkungen von Sachsenflur und Dainbach mit der ehemals württembergischen Gemarkung Edelfingen zusammentreffen.

Im leichten Gefälle erreichte man schließlich die Theobaldsruine auf Gemarkung Edelfingen, wo sich nach Osten hin ein atemberaubendes Panorama bot. Bei strahlendem Sonnenschein und azurblauem Himmel lag das Taubertal von Königshofen über Unterbalbach und Edelfingen bis zur Silhouette von Bad Mergentheim mit den Türmen der Schloßkirche den Wanderern zu Füßen. Gut möglich, dass an einem strategisch so günstigen Punkt im Mittelalter eine Burganlage gestanden haben könnte.

Der Pfarrer, Schriftsteller und Heimatforscher Ottmar F.H. Schönhuth berichtet in einer von ihm aufgezeichneten Sage von einer herrschaftlichen Familie, die einst auf der „Heineburg“ lebte. Der Sohn des Burgherrn, Theobald, starb mit sechs Jahren und der Vater wurde dadurch zu einer Fahrt ins Heilige Land, also vermutlich zu einer Kreuzzugteilnahme, veranlasst. Sein wenig ritterlicher Nachbar aus Unterbalbach versuchte derweil, sich sowohl den Edelfinger Besitz als auch die Ehefrau des Burgherrn „unter den Nagel zu reißen“. Die Burgherrin starb darob vor Gram und der zurückgekehrte Ritter trat in den Deutschen Orden ein. Vorher aber ließ er über dem Grab seines Söhnleins ein Kirchlein, die Theobaldskapelle errichten.

Der Rückweg gestaltete sich zunächst einigermaßen schwierig, da die langersehnten Regenfälle der letzten Wochen stellenweise doch ihre Wirkung gezeigt haben. Jedoch erreichte man bald auf der Edelfinger Höhe wieder die Sachsenflurer Gemarkung. Die Wälder auf der badischen Seite der Grenze gehörten hier bis in die 1960er Jahre den Fürsten zu Leiningen in Amorbach und wurden dann an das Land Baden-Württemberg verkauft. Die Existenz diese Kleinstaates war allerdings nicht von langer Dauer, denn bereits 1806 fiel das Gebiet an das Großherzogtum Baden.

Die restliche Wegstrecke, fast durchweg bergab, war leicht zu bewerkstelligen.

