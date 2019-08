Auf das „Klein“ in Kleinkunst wird Wert gelegt

Im Taubertal gibt es übers Jahr zahlreiche Kabarettveranstaltungen. Einer der Akteure – seit nun genau 20 Jahren – ist Jochen Ruthardt mit der „Klein-Kunst-Bühne“ in Lauda-Königshofen.

Lauda-Königshofen. 20 Jahre Kleinkunst im Weinhof Ruthardt in Lauda sind ein Anlass, zurückzublicken und hinter die Kulissen zu schauen. Jochen Ruthardt ist gelernter Winzer und Weinbautechniker. In Lauda besitzt er einen Weinhandel, führt Verkostungen und Beratungen durch und betreibt seit über einem Jahr zusammen mit drei Geschäftspartnern die Weinbar „Josef“. Ebenso bietet er Weinseminare an und wird bundesweit vom Getränke-Fachhandel, von Lebensmittel-Einzelhändlern und von Hotellerie- und Gastronomiebetrieben für die Schulung der Mitarbeiter gebucht.

Am Herzen liegen ihm aber nicht nur die guten Tropfen, sondern auch der Humor. „Kein Tag ohne Lachen“ ist seine Devise. Geübt im Organisieren von Hoffesten und Wein-Events war der Weg nicht weit zum Veranstalten von eigenen Kabarett-Abenden. Schauplatz ist stets der Weinhof in der Josef-Schmitt-Straße 15 in Lauda. Der Open-Air-Charakter ist dabei ein Alleinstellungsmerkmal mit einzigartigem Reiz.

Herr Ruthardt, was war vor zwei Jahrzehnten die erste Veranstaltung im Weinhof und wie kam es dazu?

Jochen Ruthardt: Das „Durchgangs-Theater Berlin“ war unser erster Gast im Weinhof Ruthardt. Damals schon dabei war der noch unbekannte Matthias Egersdörfer, der heute präsent auf allen Bühnen Deutschlands und ebenso regelmäßig im Fernsehen zu sehen ist. Dieser Kontakt entstand über einen Freund. Ebenso mit dabei waren zwei Darsteller aus dem Taubertal, die wir kannten.

War damals schon klar, dass es jedes Jahr solche Abende geben soll ?

Ruthardt: Mit Sicherheit nicht. Wir sagten uns, wir machen es mal, warten die Resonanz der Besucher ab und dann entscheiden wir, ob es weitere Veranstaltungen in diesem Format geben wird.

Was waren – und sind – die Herausforderungen beim Veranstalten von Kabarett?

Ruthardt: Das Publikum entscheidet, ob es ein guter Abend wird oder war, zentral natürlich auch der Künstler auf der Bühne. Wenn dieser jedoch beim Publikum nicht ankommt beziehungsweise dieses nicht „erreicht“, ist der Veranstalter gefordert. Die Auswahl der Künstler ist heute die wichtigste und fundamentale Herausforderung für uns als Veranstalter.

Was waren für Sie persönlich besondere Highlights bislang ?

Ruthardt: Generell behandeln wir alle Künstler gleich – egal, ob permanent im Fernsehen präsent oder eher mehr auf kleineren Bühnen unterwegs. Die Begegnungen mit Uli Keuler sowie mit Claus von Wagner und Max Uthoff – letztere kamen ja später ganz groß raus – waren schon sehr eindrucksvoll und absolut positiv belebend und motivierend für unser weiteres Tun.

Nach welchen Kriterien wählen Sie mittlerweile die Künstler aus, die Sie nach Lauda einladen?

Ruthardt: Das allerbeste und wirklich größte Kompliment für uns ist es, wenn sich die Besucher verabschieden, sich für den tollen Abend bedanken und sagen, dass sie von dem Künstler vorher noch nie gehört haben. Daher legen wir auch so viel Wert auf den Begriff „Klein-Kunst-Bühne“ – Kabarettisten oder Comedians, welche nur auf den großen Bühnen stehen, wollen wir eigentlich gar nicht zu uns nach Lauda holen. Ein gutes Beispiel ist da Vince Ebert. Er war 2003 bei uns. Wir haben damals noch direkt am Telefon über die Konditionen miteinander verhandelt – heute undenkbar, denn er ist mittlerweile eine feste Größe des Kabaretts in der Bundesrepublik. Des Weiteren sagen auch unsere Besucher, wen sie gerne wiedersehen möchten, und auch dies ist ein absolut positives Zeichen und eine wunderbare Anregung, sich wiederholt um den gewünschten Künstler zu kümmern.

Wie ist die Resonanz in der Region, und was sagt das Publikum zu den Veranstaltungen?

Ruthardt: Wenn wir von den Orten ausgehen, aus denen unsere treuen und auch neuen Besucher kommen, können wir von einer überragenden Resonanz sprechen. Mittlerweile fahren Gäste aus Würzburg und dem Odenwald zu uns. Das ist wirklich motivierend. Die Zuschauer bedanken sich bei uns für die Abende – obwohl ja eigentlich wir für den Besuch zu danken haben. Umso mehr freut uns diese herrliche Aussage. Schön ist es auch, zu erleben, wie die Abende immer wieder zu Ereignissen werden, bei denen sich alte Bekannte treffen und sich auch nach dem Auftritt noch lange miteinander unterhalten.

Sie loben mittlerweile jedes Jahr einen Kleinkunstpreis – den „Korken-Zieher“ – aus. Was hat es damit auf sich?

Ruthardt: Es gab in der Stadt Lauda-Königshofen bisher noch keinen „Kleinkunst-Preis“. Daher verleihen wir in diesem Jahr bereits zum dritten Mal den „Korken-Zieher“, um die Marke „Klein-Kunst-Bühne“ im Weinhof Ruthardt weiter zu stärken und zu festigen. Die vom Publikum abgegebene Bewertung und eine Jury entscheiden nach jeder Saison, wer den „Korken-Zieher“ erhalten soll. Die bisherigen Preisträger, Philipp Weber und Lutz von Rosenberg-Lipinsky, haben sich wahnsinnig gefreut über die Auszeichnung.

Worauf dürfen wir uns bald noch freuen?

Ruthardt: Das dritte und letzte Wochenende dieser Kabarett-Saison ist am Freitag, 30. August, und Samstag, 31. August. Am Freitag kommt Uli Masuth mit seinem aktuellen Programm „Mein Leben als Ich“, am Samstag präsentiert Carsten Höfer sein Programm „Ehe-Män – Superhelden für den Hausgebrauch“.

Für das kommende Jahr 2020 sind die Verträge mit allen Künstlern schon unterzeichnet. Es werden neue Gesichter und alte Bekannte kommen, die von unserem Publikum sehnlichst erwartet werden. Auch für 2021 und 2022 haben wir bereits erste Künstler engagiert.

Wir sind unserem treuen Publikum sehr dankbar und sehen es als Verpflichtung, weiterhin anspruchsvolle Qualität zu bieten. Auch nach 20 Jahren setzen wir uns für jede Veranstaltung so ein, als ob es unsere erste wäre. bc

