Wie man kürzlich auch dieser Zeitung entnehmen konnte, sollen zu den bereits bestehenden Windkraftanlagen (WKA) in Heckfeld noch weitere hinzukommen und dafür etwa drei Hektar Wald gerodet werden. Zweifel am Gelingen der Energiewende mit Hilfe von zigtausenden WKAs in Deutschland sind mehr als berechtigt.

Gibt es auch schon genügend wissenschaftlich begründete ökonomische und ökologische Argumente, warum die Energiewende so nicht gelingen kann, wird diese auf Biegen und Brechen durchgezogen, weil es der politische Wille ist. Vor allem mit uns im „badischen Sibirien“ – wie Petra Moll aus Heckfeld in ihrem Leserbrief vom 6. Juni schreibt – kann man es ja machen. Hier im dünnbesiedeltstenen Landkreis Baden-Württembergs gibt es keine großen Widerstände, obwohl wir schon die meisten WKAs im Land ertragen müssen.

Wahlen werden aber bekanntlich in Stuttgart, Freiburg oder Karlsruhe gewonnen (und da sieht man merkwürdigerweise keine Windräder) – nicht aber in Creglingen (Klosterwald), Pülfringen oder Heckfeld! Hier kann man ja „um des schnöden Mammons Willen“ Hunderte von gesunden Biotopen, Einständen und Habitaten vernichten, denn es lockt für einige wenige Investoren und Grundeigentümer satter Gewinn – egal, wie das Wetter ist, die Pacht und die dicken Zuschüsse kommen immer mit schöner Regelmäßigkeit. Für die unmittelbar Betroffenen kommt dagegen – nichts – so auch Fr. Moll in ihrem bereits zitierten Leserbrief. Es wird vielleicht noch von „Bürgerbeteiligung“ und ähnlichem gefaselt – einige Euros , die „vom Tisch der Reichen fallen“ als Globuli zur Beruhigung unters Volk gestreut, oder bald vorgerechnet, wie viele Haushalte durch die neuen WKAs wieder mit Strom versorgt werden können, es fragt sich nur: welche Haushalte?

Sicher nicht die in Heckfeld, die genau wie alle anderen in Deutschland den teuersten Strompreis der Welt zahlen müssen. Im Januar lag der durchschnittliche Preis für eine Kilowattstunde für Haushalte auf der Rekordhöhe von 31,37 Cent. Schuld daran ist vor allem die „missratene Energiewende“ (Zitat FAZ vom 6. Juni).

Mit dem weiteren Ausbau von WKAs im Wald „treibt man doch den Teufel mit dem Beelzebub aus.“ Man will den CO2-Gehalt in der Luft vermindern oder dessen Ausstoß wenigstens verlangsamen, und dann holzt man im Wald Hektar um Hektar ab, wohl wissend, dass gerade die großen, alten gesunden Bäume die besten Kohlendioxid - Speicher sind. Wie verrückt ist das denn? Dafür wird andererseits versprochen, wegen des Klimawandels und den noch unübersehbaren Schäden durch Dürre, Käfer, Windbruch und andere Kalamitäten im Wald Millionen von Bäumen neu zu pflanzen, trotz der Gewissheit, dass schon wegen der übermäßigen Trockenheit im Wald, die meisten Baumpflänzchen gar nicht angehen und wachsen können – oder will man sie etwa alle gießen?

Auch die Tatsache, dass durch diese WKAs gerade im Wald Miriaden von Insekten, Fledermäusen, Greifvögeln Eulen underen Vögeln tagtäglich und vor allem bei Nacht geschreddert werden, wird den weiteren ungebremsten Ausbau dieser „Schreddermaschinen“ nicht verhindern können. Dabei wird noch die mangelnde, deutlich abnehmende Biodiversität so sehr beklagt!

Widersprüche ohne Ende – dennoch wird die Energiewende „durchgezogen“, weil die Politik und die Lobbyisten es so wollen. Großen Respekt deshalb vor der Entscheidung des Gemeinderates von Königheim(FN vom 24. Juni), der es abgelehnt hat, weitere „Wind-Schredderanlagen“ im vielgeplagten Ortsteil Pülfringen bauen zu lassen. Das sollte Schule machen, denn hier wird wirklich noch der Bürgerwille vor Ort geachtet, wie es in einer echten Demokratie sein sollte.

Nun mag der geneigte Leser selbst entscheiden: Noch mehr Windräder in Heckfeld – Segen oder Fluch?

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.07.2020