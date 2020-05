Auch mit 70 als Reporter mittendrin und nicht nur dabei

Lauda.Wer kennt es nicht, das Kürzel „bix“ unter Zeitungsartikeln, das vor fast einem halben Jahrhundert erstmals in der Würzburger Mainpost auftauchte. Ein Jahr und etwas mehr als einen Monat noch dauert es bis zum 50-Jahr-Jubiläum des ersten Tags als Volontär. Herbert Bickel feiert an diesem Dienstag seinen 70. Geburtstag.

Geschrieben und publiziert hat „bix“ allerdings schon deutlich länger: Bereits die allerersten Artikel in der Schülerzeitung „Spirale“ des Deutschorden-Gymnasiums in Bad Mergentheim und die Berichte über Pfadfinderzeltlager hat er mit diesem aus dem Spitznamen erwachsenen Kürzel gezeichnet. „Meinen Vornamen kannte kaum einer, im Freundeskreis, in der Schule, in den Vereinen war ich immer schon ,bix’“, erzählt er.

Minimalprinzip

Beim Fußball hat er nicht nur zugeschaut und dazugehört, sondern Spiele schon als junger Kerl in Vor- und Nachberichten gewürdigt. Der Merkzettel dabei: ein Winzling. Minute, Schütze – und allenfalls ein paar Stichworte genügten ihm immer als Grundlage für perfekte Berichte. Der Mann muss eine Art Filmgedächtnis haben, denn auch Berichte über Feierstunden, mehrstündige Sitzungen von Gemeinderäten, über Konzerte oder Fasnachtsveranstaltungen schüttelt er bis heute anhand minimalster Stichwortsammlungen nur so aus dem Ärmel. Natürlich gab’s auch Phasen, in denen Herbert Bickel vor dem Druck ein wenig mehr Papier verbrauchte: zwei Jahre begleitete er als Referent und Angestellter des Deutschen Bundestags den Bundestagsabgeordneten Kurt Segner, und auch für den vom Kreistag in Auftrag gegebenen allerersten Umweltbericht dürften die Aufzeichnungen ausführlicher ausgefallen sein.

Schreiben, das war schon immer seins, Deutsch bereits in der Grundschule in Lauda schlicht das Lieblingsfach. Dass er zum echten Lesefreak wurde, dürfte er wohl von der Mutter haben, die alles las, was ihr in die Finger kam. Für Genauigkeit war der Vater das manchmal anstrengende Vorbild. An den samstäglichen „Fahrradappell“, bei dem das Rad vor Sauberkeit zu blinken hatte, erinnert sich Herbert Bickel bis heute mit gewissem Schauder.

Von Fußball bis Politik

Dass Vater Martin Bickel nach dem Krieg vom erlernten Handwerk als Bäcker und Konditor zur Bahn wechselte, ermöglichte dem Sohn die deutschlandweite Erkundung: Regelmäßig standen Berlin, Hamburg und Kiel auf dem Programm – und Puttgarden, von wo aus mit fünf Mark die Schiffsrundfahrt mit Riesenbüffet zum Schlemmen einlud.

Wer sich schon als Fahrschüler daran gewöhnt hat, von Jahr zu Jahr abteilweise weiter Richtung Zugspitze vorzurücken, wer sich in zahlreichen Vereinen und Gruppierungen vom Ministranten über die Pfadfinder, Schachclub, das Rote Kreuz, Fasnachtsvereine, im Fußball, Handball, Tischtennis und Tennis tummelt, wer „mittendrin statt nur dabei“ zum Motto wählt und wer’s schafft, wie Herbert Bickel Ende der 1970er Jahre als Mitglied des Ohrwürmer-Quintetts in Fasnachtskampagnen für Stimmung zu sorgen, der sammelt Verbindungen. So einer muss sich nicht verbiegen, auch nicht als kritischer Journalist im Umgang mit Promis. Mit Dieter Thomas Heck, Patrick Lindner, Mary Roos und den Kastelruther Spatzen parlierte er ebenso auf Augenhöhe wie mit den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger, Späth, Teufel, Oettinger und Mappus.

Dass er nicht nur sein journalistisches Handwerk von der Pike auf lernte, sich nicht nur mit der Schreibe auskannte, sondern auch in Setzerei, Druckerei und im Fotolabor, dass er vor dem hauptberuflichen Einstieg ins Zeitungswesen bereits eine Ausbildung zum Verlagskaufmann absolviert hatte, kam ihm als Journalist, Redaktionsleiter der Tauberbischofsheimer Mainpost-Redaktion und Volontärsausbilder ebenso zugute wie bei der vor rund drei Jahrzehnten gefallenen Entscheidung, als Freier Journalist unter anderem für die Fränkischen Nachrichten zu arbeiten.

Seine Frau Marcella lernte der damalige Volontär beim Fasnachtstanz in Tauberbischofsheim kennen. Den Trauschein gab’s 1973 – früher als geplant, weil Vermieter seinerzeit kein Herz für ledige Paare hatten. Von den beiden Söhnen (Sascha und Roman), die fünf und zehn Jahre nach der Heirat das Licht der Welt erblickten, trat Sascha in seine Fußstapfen. Sein Kürzel: „sabix“.

Gefeiert wird im ganz kleinen Kreis. Den Glückwünschen von Familie, Freunden und den zahlreichen Wegbegleitern schließt sich natürlich auch die Redaktion an. ibra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.05.2020