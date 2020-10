Auch beim DRK ist im Corona-Jahr vieles anders

Lauda-Königshofen.Zwar war der Ablauf der nachgeholten Jahreshauptversammlung derselbe wie jedes Jahr, jedoch war die Arbeit der aktiven Mitglieder 2020 alles andere als gewöhnlich. Wie der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Lauda-Königshofen, Roland Zembsch, feststellte, sind nahezu alle regelmäßig stattfindenden Einsätze wie beim Keep-it-True Festival oder der Königshöfer Messe ausgeblieben. Lediglich die Faschingsveranstaltungen fanden im Januar und Februar statt.

Auch die Bereitschaftsabende, an welchen über fachliche Fragestellungen in Theorie und Praxis beraten und diskutiert wird, konnten nur bedingt durchgeführt werden und entfielen fast alle. Im Jahr 2019, das rückblickend auch beleuchtet wurde, waren es dagegen zehn Abende. Die Blutspende konnte in diesem Jahr glücklicherweise mit einem speziellen Konzept durchgeführt werden. Denn: Blutkonserven werden auch in Corona-Zeiten benötigt. Für das kommende Jahr 2021 sind beide Blutspende-Termine am 25. März sowie am 29. Juli 2021 regulär geplant. Roland Zembsch informierte, dass die finanzielle Lage ausgeglichen sein wird. Einerseits gebe es zwar höhere Erlöseinbußen – andererseits bestünden weniger Ausgaben. Die Geschäftsführerin des Kreisverbandes Tauberbischofsheim, Manuela Grau, berichtete von den Geschehnissen auf Kreisebene. Ein großer Meilenstein des Kreisverbandes wurde erreicht: Die Zertifizierung des Rettungsdienstes ging im Juli erfolgreich über die Bühne. Zudem wurden durch die Haustür-Werbeaktion mehr als 1100 neue Mitglieder geworben. Über deren Beiträge würden wertvolle Projekte und die laufende Tätigkeit des Roten Kreuzes im Kreis finanziert: „Ein wertvoller Beitrag“, stellte sie fest.

Lob, aber auch kritische Stimmen

Aus der Bevölkerung habe es viel Lob für diese Aktion gegeben. Jedoch blieben auch ein paar kritische Stimmen nicht aus. Dass im Großen und Ganzen die Aktion aber gut ankam, zeigt die Anzahl der gewonnenen Neumitglieder. Im Hinblick auf die Corona-Krise im Main-Tauber-Kreis wurde seitens des DRK-Kreisverbandes regelmäßig an die Mitglieder in den Ortsvereinen über den aktuellen Stand per E-Mail berichtet. Der Schutzschirm für die Vereine des Landes Baden-Württemberg, der Einnahmeeinbußen ausgleichen soll, erfreue den Kreisverband sehr. Der Betrag werde an die einzelnen Ortsvereine weitergegeben. Für den Ortsverein zählen zu den Einnahmeeinbußen alle Dienste, die Altkleidersammlungen und weitere Aktionen und ehrenamtliche Tätigkeiten, die in der Regel mittels einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden.

Insgesamt werde das DRK in der aktuellen Situation sehr positiv wahrgenommen. Dies bestätige zum einen die positive Resonanz, die den Kreisverband erreicht, aber auch zum anderen die Zahlen der aktiven Mitglieder.

Sowohl der Bereich Bereitschaft als auch der Bereich der Sozialarbeit wüchsen. Gegen Ende der Versammlung wurden neun Mitglieder für ihre Mitgliedschaft geehrt. Fünf Jahre: Lars Müller, Antonia Hofmann (JRK), Anna Lanig (JRK); zehn Jahre: Kathrin Sack; 15 Jahre: Carolin Ernst, Franziska Löblein; 20 Jahre: Georg Moll, Tina Wiedermann sowie stolze 35 Jahre: Markus Schuppler. drk

