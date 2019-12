Atempause mit vielen bekannten und berührenden Melodien

Oberbalbach.Ein äußerst stimmungsvolles und sehr ansprechendes Herbstkonzert bot in der fast komplett gefüllten katholischen Pfarrkirche „St. Georg“ der Gesangverein „Eintracht“ Oberbalbach.

Gestaltet wurde die Konzertsoiree unter dem Motto „. . . und ich fühle in Dur und Moll“ von dem gemischten Chor des Gesangvereins und dem Vokalensemble „Arioso“, jeweils unter Leitung von Regina Markert, sowie von dem jungen Duo Cristin und Julius Leber, das sowohl begleitend als auch solistisch wirkte. Den Auftakt bildete der Gesamtchor des Gesangsvereins „Eintracht“ mit „Sing mit mir – das Leben spielt in Dur und Moll in tausendfachen Melodien“, „Ein leises Lied in einer lauten Zeit“ sowie „Rot sind die Rosen“.

Das Gesangsensemble „Arioso“ bot im weiteren Verlauf moderne, zeitgenössische Lieder, Popsongs und Popballaden wie etwa „Ewige Liebe“, den Nena-Hit „Wunder geschehen“, Terry Jacks melancholischen und besinnlichen Klassiker „Seasons in the Sun“, „So lange man Träume noch leben kann“ der bayrischen Kultpop- und Rockband „Münchener Freiheit“ als auch dem Oscar-prämierten Filmsong „Can You Feel the Love Tonight“ von Elton John aus dem Disney-Zeichentrick-streifen „Der König der Löwen“ nach einem Songtext von Tim Rice.

Zu den ganz speziellen Höhepunkten der Konzertsoiree zählte der Auftritt von Cristin Leber (Gesang) und Julius Leber (Gitarre und Gesang) mit den Popballaden „Fix You“ der britischen Popgruppe „Coldplay“ und Bob Dylans Bluesrock-Titel „Make You Feel My Love“, der durch die britische Sängerin Adele eine berühmte Neuauflage erfuhr.

Frank Sinatras englischsprachige Coverversion „My Way“ eines französischen Chansons, „Rain in May“ von Max Werner, „Ein Kompliment“ der deutschen Indie-Rock- und Pop-Band „Sportfreunde Stiller“, „For the Longest Time“ des US-amerikanischen Sängers, Pianisten und Songschreibers Billy Joel sowie der populäre und häufig gecoverte Evergreen „Lollipop“ des Gesangsquartetts „The Chordettes“ aus dem Jahr 1958 waren im zweiten Abschnitt Titel, die ebenfalls „Arioso“ präsentierte. Zudem erklang „Leinen los“ von Santiano, bevor zum Abschluss des Herbstkonzertes der Gesamtchor des Gesangsvereins „Eintracht“ Oberbalbach das Lied „Wir sind alle Engel füreinander“ erklingen ließ. Zwischendurch waren – passend zu den Liedern und Balladen – besinnliche und nachdenkliche Rezitationstexte zu hören wie „Was bleibt sind Erinnerungen, ein paar Tränen und das ein oder andere Wort“ als auch fröhliche Texte wie „Freude soll nimmer schweigen, sondern sich offen zeigen sowie lachen, glänzen und singen“.

Werner Himmel, Vorstandsmitglied des Gesangsvereins, dankte sowohl allen Gesangsakteuren nebst der musikalischen Leiterin und Dirigentin Regina Markert als auch dem Gesangs-, Instrumental- und Begleitduo Cristin und Julius Leber für „diese wunderbar stimmungsvolle und gelungene Herbstkonzertsoiree“.

Dass sich der der Einsatz des gesamten Ensembles gelohnt hatte, dem es an diesem Abend speziell auch einige krankheitsbedingte Ausfälle weitgehend zu kompensieren gelang, zeigte adäquat der stürmische Schlussapplaus .

