Gerlachsheim.Martin Köhler aus Reicholzheim und Armin Hambrecht aus Gerlachsheim lesen schräge Stücke aus ihren Archiven. Die Werke oszillieren zwischen schwarz, absurd, dadaistisch, kafkaesk und seltsam, enthalten aber meistens Humor oder, falls nicht, wenigstens eine kleine Möglichkeit, mit eigenen Gedanken an die thematisierten Probleme anzusetzen, so man denn will und die Probleme überhaupt als solche wahrnimmt.

Mit „Asche macht alle gleich“ erfolgt die Urlesung eines Kurztheaterstücks für zwei Personen, die sich fragen, was gefährlicher ist: Die potenziell tödlichen Atombomben in Europa oder das Rauchen einer Zigarette. Ferner auch, wer für diese beiden Gegebenheiten bzw. Handlungen verantwortlich ist.

