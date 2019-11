Armin Heid in den Ruhestand verabschiedet

Lauda-Königshofen.Mehr als 23 000 Einwohner in einem Zuständigkeitsbereich von mehr als 250 Quadratkilometern können sich durch die Arbeit des Polizeipostens Lauda-Königshofen sicher fühlen. Dazu beigetragen hat in großem Maße auch Polizeihauptkommisar Armin Heid, der bis Ende Oktober die Leitung der sieben-Mann starken Truppe des Postens inne hatte. 15 Jahre hat er hier als Postenleiter gearbeitet. Nun wurde er offiziell verabschiedet.

Seine Karriere bei der Polizei begann 1975 in Biberach an der Riß, von wo aus es ihn bereits 1978 zur damaligen Polizeidirektion Ludwigsburg zog. Es folgte ein 1986 abgeschlossenes Studium an der Hochschule für Polizei und 1992 der Wechsel als Dienstgruppenführer zum Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Mit einer kurzen Unterbrechung war dies auch seine letzte Station, bevor er 2004 die Stelle als Postenleiter in Lauda-Königshofen übernahm. Nach 44 Dienstjahren verließ Heid die Polizei und verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Seine Nachfolge am Polizeiposten Lauda-Königshofen übernimmt nun Polizeihauptkommisar Bernd Brander. Nach einer Ausbildung und mehreren Berufsjahren beim Bundesgrenzschutz wechselte Brander 1988 zur Landespolizei Baden Württemberg in den Streifendienst beim Polizeirevier Ludwigsburg.

Nach dem Studium an der Hochschule für Polizei führte ihn sein Weg 1994 als Dienstgruppenführer zum Polizeirevier Ditzingen und ein Jahr später zum Polizeirevier nach Tauberbischofsheim, wo er bis zuletzt als Dienstgruppenleiter eingesetzt war.

Polizeidirektor Thomas Lüdeckevom Polizeipräsidium Heilbronn führte den Amtswechsel bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus Lauda-Königshofen durch, der neben der Führungsmannschaft des Polizeireviers Tauberbischofsheim und dem Personalrat auch die Bürgermeister von Lauda-Königshofen (Thomas Maertens), Boxberg (Christian Kremer) sowie aus Ahorn (Elmar Haas) beiwohnten. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.11.2019