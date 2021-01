Arbeiten an Bodenaufbereitungsanlage begonnen

Gerlachsheim.Die Bagger rollen seit Mittwoch, die Firma Konrad Bau schafft Tatsachen: Mit der Realisierung der Bodenaufbereitungsanlage im Gewerbegebiet „Pfützenäcker“ wurde begonnen. Auf dem Gelände, angrenzend an den Standort in Gerlachsheim an der L 511, soll die Anlage entstehen, in der Aushubmaterial von Baustellen verbessert wird. Rund vier Millionen Euro investiert das Unternehmen. Für die Bürgerinitiative, die vehement gegen die Anlage kämpft, ist dies "ein rabenschwarzer Tag". Beide Seiten betonten ihre Gesprächsbereitschaft zur Suche nach einem Alternativstandort.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.01.2021