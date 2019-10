Appell: Augen auf bei den Gesprächen

Mit Unterstützung eines Auswahlverfahrens sucht die Stadt einen Investor für den ehemaligen Bahnhof in Lauda inklusive Pakethalle. Ein Verkauf ist angedacht, ein Exposee erstellt worden.

Lauda-Königshofen. Die Stadt Lauda-Königshofen hatte das Gebäude von der Deutschen Bahn erworben. Bestreben sei nun, so Bürgermeister Thomas Maertens in seinem Sachvortrag, es an einen Investor

...