Appell an Stadträte zum Neubeginn

Lauda-Königshofen.Den Wunsch für einen Neubeginn nach der Bürgermeisterwahl formulierte am Donnerstagabend in der Sondersitzung Stadtrat Reinhard Vollmer (Freie Bürgerliste).

„Am Samstag vor der Wahl haben Michael Geier, Hubert Segeritz und ich ein Glückwunschschreiben an Herrn Wyrwoll vorgefertigt, verbunden mit dem Versprechen, dass wir ihn mit voller Kraft unterstützen werden. Jetzt steht nach diesem Wahlergebnis Dr. Braun in der Pflicht und jetzt haben wir den Wunsch und die Bitte, dass alle drei Fraktionen gemeinsam in das Boot steigen und gemeinsam in die richtige Richtung rudern sollten“, so der Appell von Reinhard Vollmer an alle Fraktionen im Gemeinderat. thos

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020