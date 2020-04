Antwort auf offene Fragen zu Ereignissen

Sehr geehrter Herr Zubrod,

auf die Frage, ob der Oberfeldwebel und Ritterkreuzträger Franz Gößmann (Würzburg) den Befehl zu dem sinnlosen Kampf“ und der rücksichtslosen Verteidigung gegen die vorrückenden amerikanischen Einheiten selbst gegeben hat, gibt es entgegen Ihrer Meinung eine (klare) Antwort.

Im „Bericht über die Kämpfe bei Messelhausen vom 1. bis 5. April 1945“ von Dorflehrer Dietrich Samenfeld (von Dortmund nach Messelhausen evakuiert) ist über Franz Gößmann nachfolgendes vermerkt. Ich zitiere: „Während des schweren Beschusses, der hier tagelang lag, saß Oberfeldwebel Franz Gößmann (der in Würzburg beheimatet war) in dem winzigen, mit Steinplatten abgedeckten Wasserdurchlass unter der Straße nach Hofstetten (an der Ecke des „Löhlein-Waldes) und leitete von hier aus das Feuer seines etwa 15 bis 20 Schritte hinter ihm im Waldrand in der kleinen Fichtenschonung eingegrabenen Zuges.

Eine Stunde vor dem Sturm erstattete er dem Bataillonskommandeur bei Dertinger in Hof Marstadt persönlich Bericht und meldete, dass die Stellung nicht länger zu halten sei.

Er erhielt jedoch den ausdrücklichen Befehl, sie bis auf den letzten Mann zu verteidigen. Er äußerte nach Zeugenaussagen, als er Marstadt verließ, dem Sinne nach: „Ich werde mich nicht feige erweisen und meine Pflicht tun, auch wenn es mein letzter Gang ist“.

So fand er beim Ansturm der Amerikaner mit manchem seiner Kameraden den Heldentod.

Allem Anschein nach ist es dabei noch zum Handgemenge gekommen, denn nur zwei Meter neben ihm lag ein riesiger toter Amerikaner. Auf dem Weg vor Epp’s-Haus lagen nach dem Kampf drei, an der „Löhlein-Spitze und den angrenzenden Feldern südlich des Weges nach Hof Sailtheim acht Gefallene, darunter zwei Amerikaner“.

Werter Herr Zubrod, ich hoffe, hiermit auf Ihre Frage doch noch eine Antwort gefunden zu haben.

