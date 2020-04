Anmeldefrist wird verlängert

Lauda-Königshofen.Schon seit etlichen Jahren bieten die Stadt und der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus die verlässliche Ferienbetreuung in den Sommerferien an. Die Idee ist, berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden die Möglichkeit zu geben, Beruf und Familie zu vereinbaren.

Berufstätige Eltern werden flexibler in ihrer Urlaubsplanung, da durch die Betreuung der Kinder in der Ferienzeit gearbeitet werden kann. Darüber hinaus kann der Urlaub der Eltern auch gemeinsam verbracht werden.

Der Bürgertreff bietet erneut berufstätigen Eltern die Möglichkeit, ihr Kind (sechs bis elf Jahre) bei der Ferienbetreuung anzumelden. Diese ist nur wöchentlich buchbar. Die Betreuungszeit beginnt am frühen Morgen und endet mit Dienstschluss der Eltern beziehungsweise nach gemeinsamer Absprache.

In diesem Jahr kann der Zeitraum vom 17. August bis 4. September gebucht werden. Doch haben sich bislang zu wenige Eltern für das Angebot angemeldet, so dass es nach jetzigem Stand abgesagt werden müsste. Die Anmeldefrist wird daher bis Montag, 25. Mai, verlängert. Das Anmeldeformular kann auf www.lauda-koenigshofen.de („Leben und Wohnen“, „Bildung und Betreuung“) heruntergeladen werden. Es kann ausgefüllt vor Ort im Bürgertreff (Josef-Schmitt-Straße 26a) abgegeben oder per Mail an mgh@lauda-koenigshofen.de geschickt werden. Sollten sich bis nicht genügend Eltern anmelden, kann die Ferienbetreuung nicht stattfinden. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020