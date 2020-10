Anlaufstelle für Teenager geschaffen

Der neue Jugendtreff in der Maierstraße 1 in Lauda hat geöffnet.

Lauda-Königshofen. Die Jugendlichen von Lauda-Königshofen haben ab sofort eine neue Anlaufstelle: Im Jugendtreff in der Maierstraße 1 in Lauda. Nur wenige Meter vom Rathaus entfernt, können junge Leute ab sofort in lockerer Atmosphäre zusammenkommen – zum Erzählen, für Gesellschaftsspiele, eine Runde FIFA spielen oder einfach zum Abhängen.

Unter gewöhnlichen Bedingungen wäre die Eröffnung des neuen Jugendtreffs mit einem großen Rahmenprogramm gefeiert worden. Doch Jugendarbeiterin Nadja Steigerwald ist erleichtert, dass die Eröffnung trotz schwieriger Umstände überhaupt stattfinden kann. Im Frühjahr wurden Jugendliche aus dem ganzen Stadtgebiet über die Presse und Aushänge an den Schulen dazu aufgerufen, die Einrichtung des neuen Jugendraums selbst mitzugestalten.

Seitdem ist viel passiert, wie die Sozialpädagogin berichtet: „Dank der großartigen Unterstützung konnten wir den Raum innerhalb kurzer Zeit mit Leben füllen. Kleine Graffiti-Kunstwerke zieren seitdem die Wände, ein Sofa lädt zum Relaxen ein und auch der einst karge Toilettenraum wurde mit stylischen Farben bemalt. Jetzt kann die mobile Jugendarbeit mit einem bunten und vielseitigen Programm an einem festen und verlässlichen Ort fortgesetzt werden. Ich freue mich auf viele Begegnungen.“ Tatsächlich sind die unteren Räumlichkeiten des ehemaligen Hotels am Markt bei einem Besuch vor Ort kaum wiederzuerkennen.

Wo einst Übernachtungsgäste oder Stammtischmitglieder für eine Runde Schafkopf zusammenkamen, ist jetzt ein schönes und einladendes Domizil für Jugendliche entstanden.

Jeden Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr und jeden Freitag zwischen 16 und 20 Uhr hat der Jugendraum ab sofort geöffnet. Im Beisein der Sozialpädagogin können die jungen Leute dann zum Beispiel von ihrem Schulalltag erzählen, Gesellschaftsspiele spielen oder an der PlayStation eine Runde FIFA zocken.

Regelmäßig sind bestimmte Aktionen geplant, die in einem Monatsprogramm ausgehängt und veröffentlicht werden. So steht der Freitag, 30. Oktober unter dem Motto „Kürbiskunst“. Ab 16 Uhr können Kürbisgesichter mit verschiedenen Werkzeugen gestaltet werden. Für den 12. November ist um dieselbe Uhrzeit ein Quiznachmittag geplant und am 16. November lautet das Thema „Kreativzeit“.

Das Konzept der aufsuchenden Jugendarbeit sieht weiterhin vor, dass Jugendliche gezielt in deren Freizeit, wie etwa auf dem Schulhof, auf dem Sportplatz oder am Bahnhof angesprochen und gefragt werden, ob sie nicht mal zu einer Aktion vorbeikommen möchten. stv

