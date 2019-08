Angebot der Stadt ist der Renner

Das Ferienprogramm in Lauda-Königshofen ist ein echter Renner. Anlässlich der „Halbzeit“ zog die Stadtverwaltung nun ein erstes Resümee.

Lauda-Königshofen. Das Ferienprogramm der Stadt Lauda-Königshofen ist auch in diesem Jahr ein echter Renner. Es wurde gebastelt, getanzt, gemalt, getrommelt und viel Neues entdeckt. Anlässlich der „Halbzeit“ zieht die Stadtverwaltung nun ein erstes Resümee und gibt einen Ausblick auf die nächsten Highlights, für die teilweise noch begrenzte Restplätze zur Verfügung stehen.

Fast „ausgebucht“

Schon alleine in Zahlen ausgedrückt wird das Ferienprogramm 2019 außerordentlich gut angenommen. Für die knapp 60 Veranstaltungen, die das diesjährige Sommerfreizeitangebot umfasst, gibt es bislang etwa 700 Anmeldungen. Zum Vergleich: Im letzten Jahr wurden im selben Zeitraum 500 Anmeldungen verzeichnet. Etwa 250 Kinder ab drei Jahren haben sich angemeldet, um abwechslungsreiche Sommerferien mit viel Spaß und guter Laune zu verbringen.

Schon vom ersten Tag an haben die Schüler allerhand erlebt. So sind kleine Schleckermäuler zum Beispiel bei der „Schokoladenwerkstatt“ in eine süße Welt eingetaucht und haben eigene Schokoladentafeln und Pralinen hergestellt. Beim „großen Pony-ABC“ stand das Reiten auf einem Gutshof auf dem Programm. Begeisterte Nachwuchskicker legten das offizielle Fußballabzeichen des DFB ab. Junge Primaballerinas lernten das klassische Ballett kennen und tanzten tolle Figuren zur passenden Musik. Auch der Handballnachmittag, das Abenteuer am Lagerfeuer, der Besuch im Bauernmuseum und das Arbeiten mit Speckstein waren gefragte Mitmach-Aktionen für kleine Sportler und Entdecker, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

Die beteiligten Vereine mit ihren ehrenamtlichen Helfern haben sich mal wieder kräftig ins Zeug gelegt, um für leuchtende Kinderaugen zu sorgen. Dieses Mal ist sogar für Kindergartenkinder einiges geboten. Die Kleinsten durften unter anderem schon einen tollen Vormittag beim Schäferhundeverein verbringen oder viel Wissenswertes über die süße Welt der Bienen erfahren. Auch wenn die überwiegende Anzahl an Veranstaltungen beim Ferienprogramm bereits ausgebucht ist, so gibt es dennoch ein paar Restplätze für ausgewählte Termine. So können Fans der weißen Bällchen am Tischtennisturnier des ETSV Lauda teilnehmen und sich einen fetzigen Schlagabtausch liefern.

Bei einer Tour durch die Laudaer Altstadt kommen Kinder sagenumwobenen Rittern auf die Spur. Beim Gauditurnier der Jugendfeuerwehr heißt es „Wasser marsch“. Auf dem Programm stehen lustige Spiele rund um das Feuerwehrgerätehaus in Königshofen. Auch für eine ganz besondere Veranstaltung gibt es noch Restplätze: Am Donnerstag, 5. September, öffnet das Filmtheater im „Goldenen Stern“ erstmals nach langer Zeit wieder seine Pforten. Gezeigt werden die drei Filme „Unheimlich perfekte Freunde“ (14.30 Uhr), das Fantasy-Abenteuer „Wenn du König wärst“ (17 Uhr) und „Der Fall Collini“ (20 Uhr) – basierend auf dem Justizroman des Bestsellerautors Ferdinand von Schirach.

Wer bei diesen und weiteren Veranstaltungen dabei sein möchte, kann sich im Internet unter https://lauda-koenigshofen.feripro.de informieren und anmelden. stv

