Anfängerkurs

Lauda-Königshofen.Der Tanzsportclub Lauda-Königshofen bietet ab 1. März einen neuen Einsteiger-Tanzkurs über zehn Abende an. Dabei stehen sowohl die Standard- als auch die lateinamerikanischen Tänze auf dem Programm. Die Tanzsporttrainer Susanne und Dr. Peter Brückner werden die Grundlagen der klassischen Gesellschaftstänze vermitteln. Der Anfänger-Tanzkurs findet sonntags in der Schulturnhalle in Königshofen, Alban-Stolz-Straße 17, statt, beginnend am 1. März. Getanzt wird jeweils von 20 bis 21.30 Uhr. Mitzubringen sind Schuhe mit Leder- oder anderen glatten Sohlen sowie bequeme Kleidung. Der erste Abend stellt ein kostenloses und unverbindliches Schnuppertraining dar. Es wird paarweise Anmeldung erwünscht, Einzelpersonen sind nach Rücksprache möglich. Weitere Informationen und Anmeldung bei Dr. Peter Brückner, Telefon 07931/51107, Handy 0160/9375733 sowie per E-Mail an vorstand@tsc-lauda-koenigshofen.de. Wer im Kurs so viel Freude am Tanzen findet, dass er oder sie anschließend in den TSC Lauda-Königshofen eintritt und die wöchentlichen Tanz-Angebote nutzt, bekommt die Kursgebühr mit dem ersten Jahresbeitrag verrechnet.

