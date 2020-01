Anerkennung für das Ehrenamt

Zahlreiche Ehrenamtliche und Freunde des Bürgertreffs Mehrgenerationenhaus trafen sich zum traditionellen Ehrenamtsabend.

Lauda-Königshofen. Gisela Keck-Heirich, die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses, hieß rund 45 engagierte Bürger in den Räumen der Einrichtung zum Ehrenamtsabend willkommen. Getreu des Wahlspruchs „Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut als er muss“ würdigte Keck-Heirich zu Beginn ihrer kurzen Ansprache alle, die sich seit Jahren ehrenamtlich im Bürgertreff engagieren. Denn gerade das ehrenamtliche Engagement trage zur Lebensqualität in der Stadt bei.

Angebote sollen erhalten bleiben

Keck-Heirich überbrachte zudem die Grüße und die Anerkennung von Bürgermeister Thomas Maertens. Sie betonte, dass es das Ziel des Bürgertreffs sei, auch zukünftig die Anzahl und vor allem die Qualität der Angebote aufrechtzuerhalten.

Ausblick auf Aktivitäten

Gisela Keck-Heirich erinnerte im Anschluss noch einmal an die Höhepunkte des vergangenen Jahres: an das Europaquiz, an den Deutschkurs für Frauen mit begleitender Kinderbeaufsichtigung, an den Kunstwettbewerb „70 Jahre Grundgesetz“ oder auch an das Nachbarschaftsfest.

Außerdem begrüßte sie die abgeschlossene Renovierung der Josef-Schmitt-Straße, durch die auch die Straße und der Bürgersteig vor dem Bürgertreff deutlich aufgewertet wurden. Fabian Schwab gab anschließend einen kurzen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2020.

Der Bürgertreff wird sich unter anderem am Frühlingsmarkt und am Maimarkt beteiligen. Am Frühlingsmarkt wird der Bürgertreff gemeinsam mit dem Elternbeirat des Kindergartens „Unterm Regenbogen“ Kaffee und Kuchen anbieten. Zusätzlich wird es eine Spielstraße geben. Außerdem wird das Brettspiel „Die Händler vom Taubertal“ der Öffentlichkeit präsentiert und erstmals zum Verkauf angeboten. Für den Maimarkt ist eine Aktion zum Thema Frieden geplant.

Nach den beiden Ansprachen begann der gemütliche Teil des Abends mit vielen Leckereien. Sigrid Volenter und ihr Helferteam hatten alles vorbereitet, so dass die Besucher beim gemeinsamen Essen und spannenden Gesprächen einen schönen Abend verbrachten. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020