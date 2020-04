Andachten für die Kar- und Ostertage

Königshofen/Grünsfeld.In der Evangelischen Kirchengemeinde Königshofen-Grünsfeld gibt es Andachten zum Mitnehmen für die Kar- und Ostertage.

Die Andachten zu Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern sind in einer Tüte zusammengepackt mit der dazugehörigen Kerze. Die Päckchen können ab Gründonnerstag, 9. April, an den Gottesdienstorten in Königshofen, Metzlerstraße 1, in Grünsfeld, Hauptstraße 19a, und in Wittighausen, Königstraße 17, abgeholt werden. Sie stehen in einer grauen Box vor den Türen (in Königshofen am oberen Eingang) für die Gläubigen bereit.

So können gemeinsam über die Wohnungsgrenzen hinweg in der Gemeinde Andachten gefeiert werden.

Die neuen Osterkerzen der Gemeinde werden am Ostersonntag entzündet und als Foto auf die Homepage (www.evki-koenigshofen.de) gestellt. labre

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020