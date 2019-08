Unterbalbach.Leuchtende Kinderaugen gab es am Donnerstagabend auf dem Spielplatz in der Sturmfelder Straße in Unterbalbach. Bürgermeister Thomas Maertens und Ortsvorsteher Andreas Buchmann stellten dort eine neue Seilbahn vor.

Wer wollte nicht schon immer mal am Seil schwingen wie Tarzan? In Unterbalbach können mutige Abenteurer genau dies tun. Die neue, mehrere Meter lange Seilbahn ermöglicht

...