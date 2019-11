Alternativen wären umsetzbar

Mittlerweile hat mich die Antwort des Verkehrsministeriums auf meine Anfrage zu denkbaren Zufahrtslösungen hinsichtlich der Aufbereitungsanlage in Gerlachsheim erreicht. Es wurde bestätigt, dass es sehr wohl die Möglichkeit gibt, auch Landesstraßen mit einem Lkw-Durchfahrtsverbot zu belegen.

Und es wurde auch eingeräumt, dass bei den Engstellen im Bereich des Winzerweges sowie auf Höhe der Würzburger Straße 48 ein flüssiger Begegnungsverkehr nicht möglich ist. Ein solches Durchfahrtsverbot könnte daher mit der Verkehrsordnung – nämlich mit der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs – begründet werden. Diese Option wurde meiner Ansicht allerdings nicht ausreichend geprüft. Nach Meinung des Regierungspräsidiums Stuttgart sei nämlich mit einer ausreichenden Beschilderung genug für die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs getan. Das Ministerium weist zudem auf die langen Umwege hin, die bei einem Durchfahrtsverbot entstehen würden.

Jedoch muss hierbei berücksichtigt werden, dass Herr Köhler von der Firma Konrad Bau zugesagt hat, diese, im Falle eines Verbots für alle Lkw, als akzeptabel anzusehen. Weiter sieht das Verkehrsministerium zwar grundsätzlich die Möglichkeit einer Umfahrung, etwa über die St.-Veit-Straße, gibt aber zu bedenken, dass Fahrzeuge, die aus Richtung Tauberbischofsheim kommen, aufgrund der Rückstaugefahr nicht in diese abbiegen dürfen. Ob nicht auch hier verkehrsleitende Lösungen denkbar wären, ist Teil meiner Nachfrage an das Ministerium.

Die Bedenken hinsichtlich des Verkehrsflusses in Gerlachsheim sind also nicht unbegründet und Alternativen, die auch von der Firma Konrad Bau getragen und von großen Teilen der Bevölkerung akzeptiert werden würden, wären umsetzbar. Ämter haben sich natürlich an Vorschriften zu halten, jedoch hielte ich es für falsch, wenn diese nun entgegen dem akzeptierten Vorschlag aller Beteiligten, sowohl Unternehmen als auch Bevölkerung, ausgelegt werden und somit eine einvernehmliche Lösung verhindert würde. Vor allem vor dem Hintergrund der Beteiligung der Bevölkerung auch im Rahmen des Vor-Ort-Termins des Petitionsausschusses des Landtags, wäre es ein fatales Zeichen für die Politik, wenn sich die Bürger am Ende zu Recht fragen, was das Ganze gebracht haben soll, wenn alles beim Alten bleibt.

Eine weiter zunehmende Politikverdrossenheit und das Gefühl der Ohnmacht gegenüber den staatlichen Institutionen wären die Folge.

