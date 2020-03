Alte Druckkunst kennenlernen

Lauda-Königshofen.Ein Tag zum Feiern wurde am 15 Mai 2018 begründet; an diesem Tag nahm die Unesco-Kommission die traditionellen Drucktechniken in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes auf.

Am Sonntag, 15. März, dem „Tag der Druckkunst“, bietet aus diesem Anlass der Vorsitzende des Kunstkreises Lauda-Königshofen, Norbert Gleich, in der Galerie „das auge“ die Möglichkeit zum Kennenlernen der alten Druckkunst. Der Holzschnittkünstler Gleich zeigt live verschiedene Holzschniit-Techniken und die alte Technik des Buchdrucks mit beweglichen Blei-Lettern und dem dazu notwendigen „Winkelhaken“.

Auf Wunsch können auch die Besucher an seiner historischen „Kniehebelpresse“ einmal selbst „Hand anlegen“ und unter fachkundiger Anleitung setzen und drucken. Die Kunstkreis-Galerie ist von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet; auch die Ausstellung von Melanie Hartl aus Würzburg ist erstmals nach dem Eröffnungstag zu sehen. irg

