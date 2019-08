Als überzeugter Pädagoge dem Sport im Kreis eng verbunden

Lauda.Erst seit wenigen Monaten benötigte er einen Rollstuhl, während er zuvor bis fast zuletzt noch durch seine – vom vielen Sport geprägte – stets korrekt aufrechte Haltung beeindruckte: Josef Kluger. Der ehemalige langjährige Rektor der Grund- und Hauptschule Lauda, der es verstand, sich seine von manchen Zeitgenossen beneidete körperliche Fitness durch regelmäßige Gymnastikübungen und ausdauernde Spaziergänge lange zu erhalten, starb nun im hohen Alter von 99 Jahren.

„Leider ist mein Hörvermögen inzwischen doch stark eingeschränkt“, hatte der einstige Pädagoge vor einiger zeit bedauert, der daher seitdem zwar größere Menschenansammlungen vermied, aber dennoch gerne im kleineren Kreis die Kommunikation pflegte.

Josef Kluger erblickte das Licht der Welt am 4. März 1920 in Edelspitz bei Znaim in Südmähren, eine beschauliche Gemeinde, in der er auch seine Kindheit verbrachte und die Schule bis zum Abitur besuchte.

Dann jedoch rief prompt der Wehrdienst, und der spätere Oberleutnant sah sich im ungewollten Kriegseinsatz, zuletzt in Griechenland, endend schließlich in der Vertreibung. Über das zentrale Auffanglager Klinge/Seckach fand Josef Kluger danach in Buchen seine erste Bleibe in der damals neuen Heimat, gefolgt vom Lehramtsstudium in Heidelberg, dem sich schließlich etliche Ortswechsel anschlossen, hervorgerufen durch unterschiedliche Verwendungen, unter anderem in Mudau und vier Jahre in Bettingen.

Ab 1956 schlug der überzeugte Pädagoge endgültig seine Zelte in Lauda auf, unterrichtend an der Grund- und Hauptschule, die er von 1969 bis zu seiner Pensionierung 1985 als Rektor entscheidend prägte. Über einen langen Zeitraum hinweg amtierte Josef Kluger ebenso als geschäftsführender Schulleiter der Stadt Lauda-Königshofen, während er beim Staatlichen Schulamt als Fachberater für Sport fungierte.

Sport – das ist überhaupt der Begriff, mit dem man den „Sepp“, wie er in diesen Kreisen genannt wurde, darüber hinaus auch heute noch besonders in Verbindung bringt. Diese „schönste Nebensache der Welt“ bildete über viele Jahre die Freizeitbeschäftigung Nummer eins des bis zuletzt agilen Seniors, der als aktiver Handballer und Leichtathlet glänzte, ehe er als Übungsleiter Turnen diese Sparte des ETSV Lauda mit in zuvor ungeahnte Höhen führte. Auch im Main-Neckar-Turngau stand Josef Kluger lange als Oberturnwart an vorderster Funktionärsfront, gewürdigt durch zahlreiche Auszeichnungen der verschiedensten Verbände, so unter anderem mit der goldenen Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes.

Eine langwierige Magenerkrankung und folgenreiche Verletzungen an der Achillessehne erzwangen aber seinen Rückzug aus diesem bis ins hohe Alter noch am Herzen liegenden Metier von Josef Kluger, der sich danach in einem anderen Aufgabenfeld betätigte, und zwar im kirchlichen Bereich.

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Jakobus Lauda gehörte er für etliche Jahre dem Gremium und hier speziell dem Liturgieausschuss an und sang im Kirchenchor.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 22. August, um 14 Uhr auf dem Alten Friedhof in Lauda statt. bix

