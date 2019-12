Alle mahnen die hohen Personalkosten in der Verwaltung an

LAUDA-KÖNIGSHOFEN.Traditionell bewerten die Vorsitzenden der Frak-tionen im Gemeinderat vor der Be-schlussfassung den neuen Haushalt, geben Anregungen, schildern ihre Sichtweise, sparen aber auch nicht mit Kritik. Ein Novum diesmal: Aufgrund der höheren Stimmenzahl bei der letzten Kommunalwahl im Mai durfte am Montag die Freie Bürgerliste als erstes ihr Statement abgeben, vor der CDU.

Michael Geier (Freie Bürgerliste): Der Fraktionsvorsitzende mahnte angesichts der in den nächsten Jahren auf rund 50 Millionen Euro ansteigenden Verschuldung erneut eine Prioritätenliste an. „Dies wird eine vordringliche Aufgabe für den neuen Bürgermeister und den Gemeinderat im kommenden jahr sein.“

Er erneuerte die Kritik an den hohen Personalkosten bei der Stadtverwaltung. „Die haben sich in den beiden Amtsperioden von Bürgermeister Maertens von 4,5 Millionen auf 7,5 Millionen Euro gesteigert. Dass diese Entwicklung nicht so weiter gehen kann, ist allen Fraktionen mittlerweile klar geworden“, so Geier.

Er erinnerte an den „überzogenen Security-Einsatz in den Flüchtlingsunterkünften in Lauda und Königshofen. 230 000 Euro wurden hier leichtfertig ausgegeben“, so Geier wörtlich. Auch sei der Bürgermeister bis heute nicht der wiederholten Aufforderung zur Klärung der Herkunft der in den FN präsentierten Waffen nachgekommen.

Kritik äußerte Michael Geier an Bürgermeister Maertens ebenso wegen der geplanten Aufbereitungsanlage in Gerlachsheim. „Den Willen zur Lösung des von ihm verschuldeten Dilemas lässt unser Stadtoberhaupt bis heute vermissen. Den tiefen Riss durch die Bevölkerung von Gerlachsheim zu kitten, wird eine Hauptaufgabe des neuen Stadtoberhauptes sein“.

Voll des Lobes war Michael Geier dagegen für die angestoßene Vereinsförderung, die sich positiv entwickelt habe. Ebenso glücklich sei seine Fraktion, dass nun auch in Heckfeld das Internetzeitalter begonnen habe.

Zum Schluss reichte er allen Fraktionen, speziell aber der CDU, die Hand: „Es ist Fakt, dass die FBL nach der letzten Kommunalwahl genauso viele Sitze vorzuweisen hat wie die CDU. Es liegt also an beiden Fraktionen, zusammen mit der SPD/FB Argumente auszutauschen und sachorientierte Politik zu machen.“

Marco Hess (CDU): Es biete sich, so Hess, an, bei der Verabschiedung des Haushalts fur 2020 eine Gesamtbetrachtung bezüglich der Entwicklung der Stadt vorzunehmen. So seien in den letzten Jahren viele Dinge auf den Weg gebracht worden, wie etwa zahlreiche Sanierungen und Verbesserungen in den Stadtteilen, der flächendeckende Breitbandausbau und die Installation von Wlan-Hotspots im gesamten Stadtgebiet oder die Konversion des Bahngeländes.

Schulentwicklung, insbesondere die Sanierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule und die Neuordnung der Schullandschaft, aber auch die Neuordnung der Trinkwasserversorgung, Baulanderschließungen und die Entwicklung der Tauber-Franken-Kaserne und des Ipots in Grünsfeld seien weitere Schwerpunkte gewesen.

„Für das neue Jahr 2020 haben wir wieder vieles vor. Wobei unsere Spielräume auch sichtbar etwas enger werden, auch oder eben mit der Senkung der Kreisumlage um ein Prozentpunkt“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Der Gemeinderat müsse die wirtschaftliche Planung von Unternehmen in der Stadt ausreichend berücksichtigen und die Entwicklungsmöglichkeiten und Ideen für die Zukunft unterstützen. Da sei es kontraproduktiv, wenn die Fraktionen im Gemeinderat auf Kriegsfuß stünden. Auch er mahnte die Personalkostenentwicklung innerhalb der Stadtverwaltung an.

Bedauerlich fand er zum Abschluss, dass der Antrag der CDU auf Einführung einer Bürger App von der Mehrheit aus FBL und SPD in diesem Jahr abgelehnt worden sei. Zu guter letzt würdigte Hess noch das Wirken des langjährigen CDU-Stadt- und Kreisrats Klaus Vierneisel, der kurz vor den Kommunalwahlen im Mai überraschend gestorben war.

Siegfried Neumann (SPD/FB): Für den Fraktionsvorsitzenden bietet die Bürgermeistewahl im März „endgültig die Chance, das insgesamt sehr angespannte Verhältnis zwischen der Mehrheit des Gemeinderates als oberstes kommunalpolitisches Organ einerseits und dem Bürgermeister andererseits zu beenden“. Neumann führte noch einmal die Verwaltungsreform innerhalb des Rathauses an, die zu einer „Aufblähung“ geführt habe. Er warf Bürgermeister Maertens vor, den Übergang von der kameralen Haushaltsrechnung hin zum doppischen Haushalt als „investiven Verschiebebahnhof“ zu nutzen, da keine „trennscharfen Daten für den Übergang“ vorhanden seien.

Der Schuldenstand sei nämlich nur deshalb so niedrig, weil sich mehrere bereits begonnene Investitionen auf die Jahre 2020 und 2021 konzentrieren würden. „Herr Maertens, Sie hinterlassen Ihrem Nachfolger den Investitionsschau und damit einen Schuldenstand, der sich bis 2023 auf 43,6 Millionen Euro steigern wird. So hält man seine Verschuldung nieder, aber die Realität sieht anders aus“, so Neumann.

Lobende Worte fand Neumann für die Einstellung einer Sachbearbeiterin für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, wodurch die Stadt in Sachen Naturschutz, Artenschutz und Klimaschutz vorankommen würde. Froh zeigte sich Neumann auch, dass es einen „zufriedenstellenden Kompromiss“ gebe, um die Schulen im Rahmen des Digitalpakts voranzubringen.

Neumann kritisierte wie seine Vorredner die hohe Personalkostenentwicklung und wünschte sich zum Abschluss, dass Thomas Maertens als Vorsitzender des Wahlausschusses darauf achte, „dass die anstehende Wahl fair und anständig ohne Bevorzugung einzelner Kandidaten über die Bühne gebracht wird.“ thos

