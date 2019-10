Alle können helfen, Artenschwund zu bekämpfen

Klimawandel, Artenschwund und dabei besonders das Insektensterben sind Themen, die aktuell in der Öffentlichkeit breit diskutiert werden.

Beckstein. Aus diesem Grund hatte der Nabu-Kreisverband Main-Tauber zu seiner Herbstversammlung im Hotel „Adler“ in Beckstein mit Sabine Holmgeirsson eine ausgewiesene Expertin geholt. Sie ist Fachbeauftragte für Wildbienen und Pflanzenschutz beim Nabu-Landesverband, Mitglied im Nabu-Bundesfachausschuss Ökotoxikologie & Umweltchemie und Mitglied im Arbeitskreis Wildbienen-Kataster im Entomologischen Verein Stuttgart.

Den Ursachen gewidmet

In ihrem Vortrag, zu dem Nabu-Kreisvorsitzender Michael Salomon zahlreiche Besucher begrüßte, ging die Referentin zunächst auf die Lebensweisen der Insekten und Wildbienen, die sehr unterschiedlich und teilweise kaum bekannt sind, ein, bevor sie sich den möglichen Ursachen für das Insektensterben widmete.

Abschließend erläuterte Holmgeirsson, welche Vorschläge der Nabu mache und was jeder Einzelne alternativ tun könne, um dem Insektensterben entgegenzuwirken

Zunächst einmal wartete Sabine Holmgeirsson mit Zahlen auf, die zu denken geben müssten. Von den in Deutschland vorkommenden etwa 48 000 Tierarten seien 70 Prozent Insekten.

Insekten wie Wildbienen, Hummeln, Wespen bräuchten für ihre Lebensweise kleinflächige, vielfältige Landschaftsstrukturen, in denen sie ein reichhaltiges Angebot von vor allem unterschiedlichen Pflanzenarten vorfinden. Dabei besiedelten sie Wasserflächen und Pflanzen, jedoch in erster Linie Bodenflächen. 70 Prozent der Wildbienen, darunter fast alle Hummelarten, nisteten im oder am Boden.

Für die meisten Insekten bildeten, so die Referentin, Nektar, Pollen, Pflanzensaft und kleinere Insekten die Nahrungsgrundlage, mit der auch die Brut versorgt werde. Die Lebensweise dieser Insektenarten sei äußerst vielfältig.

Viele Wildbienenarten lebten solitär, das heiße, die Eier würden in einzelnen Brutröhren abgelegt, die fertigen Puppen überwinterten in ihren Röhren und schlüpften als Insekt im nächsten Frühjahr. Es gebe aber auch Insekten, die in Kolonien mit mehreren Brutröhren und einem Nestausgang lebten. Eine weitere Lebensweise, etwa bei Hummeln, Wespen und Hornissen, sei primitiv eusozial, das bedeute, sie bildeten im Sommer ein Volk, das im Herbst absterbe, die begattete Jung-Königinnen überwinterten jedoch und bildeten im darauf folgenden Jahr ein neues Volk. Ameisen und Honigbienen lebten hoch-eusozial, hier überwintere das Volk.

Wie wichtig Insekten für Natur und Umwelt sind, zeige sich daran, dass sie 80 Prozent aller Nutz- bzw. Kulturpflanzen und 90 Prozent aller Wildpflanzen bestäubten. Diese Bestäubungsleistung entspreche einem materiellen Wert von etwa zwei bis drei Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland und etwa 250 bis 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr weltweit.

Von unschätzbarem Wert

Insekten leisteten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherheit der Menschen, führte Holmgeirsson weiter aus, ihr Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt sei von unschätzbarem Wert. Sie bildeten die Grundlage für das aus Vögeln, Fledermäusen, Amphibien und Kleinsäugern bestehende Nahrungsnetz, seien wahrhafte Recycling-Experten, indem sie totes Material wie Kot, tote Tiere, Laub und Holz abbauten und zu Humus verarbeiteten. Indem sie Pflanzensamen verbreiten und kranke Bäume und Pflanzen befallen, abtöten, recyceln, wirkten sie als Landschaftsgärtner. Parasitär lebende Insekten leisteten einen wesentlichen Beitrag bei der Bekämpfung von Schädlingen.

Wie gravierend das Ausmaß des Insektensterbens ist, zeige sich unter anderem daran, dass 50 Prozent der Wildbienenarten auf der „ Roten Liste“ stünden, vom Aussterben bedroht seien. Mit den Arten, die auf der Vorwarnliste stehen, seien es sogar 70 Prozent. Auch gelte es zu bedenken, dass es unter den Insekten absolute Spezialisten gebe, die als Nahrung bestimmte Pflanzen bräuchten, als Nistmaterial nur eine bestimmte Pflanzenart verwendeten oder deren Nistplätze an bestimmten Pflanzenarten gebunden seien. Diese Spezialisten seien ganz besonders gefährdet, da das Aussterben der jeweiligen Insekten das Aussterben der Pflanzen bedinge und umgekehrt.

So sei die Skabiosen-Langhornmotte streng an Skabiosen- bzw. Witwenblumenarten gebunden, auf denen sie ihre Eier ablege und die den Raupen als Futterpflanzen dienten.

Von komplexer Natur

Die Ursachen für das Insektensterben, so Sabine Holmgeirsson, seien vielfältiger und komplexer Natur. Zu nennen seien Lebensraumverlust durch anhaltenden Flächenverbrauch und damit einhergehender Bodenversiegelung, durch den Rückgang von Streuobst- und Wiesenflächen (seit 1960 um 70 Prozent). Bei Bauvorhaben finde in der Regel keine Prüfung bezüglich des Insektenvorkommens statt, naturferne Gärten wie etwa die Schottergärten, die nach der Landesbauverordnung eigentlich verboten seien, die zunehmende Lichtverschmutzung täten ihr Übriges. Die Zunahme von Monokulturen und der Verlust von Ackerrandstrukturen in der intensiven Landwirtschaft führten bei den Insekten zu Nahrungsmangel. Auch die intensivere Grünlandnutzung mit häufiger Wiesenmahd, das Mulchen, die zunehmende Vergrasung durch Düngereintrag und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln trügen ihren Teil zum Insektensterben bei. Auch der Klimawandel verursache bei vielen Insektenarten zunehmenden Konkurrenzdruck, Nahrungsmangel, Krankheiten und führt zu veränderten Nahrungsketten.

Zum Abschluss warf Sabine Holmgeirsson die Frage auf, wie sich den Insekten helfen lasse. Da alle Bestäuber intakte Nahrungsketten und durchgehende Nahrung übers Jahr hinweg bräuchten, seien entsprechende Ökosysteme unabdingbar. Es bedürfe also Pflanzen- und Blütenvielfalt in Nestnähe und somit bunte Gärten und kleine landwirtschaftliche Strukturen. In der Landwirtschaft könnte das verstärkte Anlegen von Blühstreifen am Acker Nützlinge fördern und folglich den Ertrag erhöhen, bei gleichzeitiger Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Die gleiche Wirkung hätte eine verstärkte Fruchtfolge und mehr Untersaat. Biotopvernetzungen entlang von Bächen, Kanälen, Feldwegen wären ebenfalls hilfreich.

Aber auch Kommunen und vor allem Privatleute würden Insekten fördern, wenn mehr heimische Pflanzen statt Exoten, Hybrid- oder gefüllte Sorten gepflanzt würden. „Versteinerte“ Gärten und Gärten mit vielen Koniferen bieten Insekten weder Lebensraum noch Nahrungsangebot.

Das Anbringen von Insektennist-hilfen sei ebenso nützlich wie das Pflanzen von Stauden mit markhaltigen Stängeln oder das Anlegen bzw. Belassen von offenen Erdflächen. Auch helfe es den Insekten, den Garten unaufgeräumt zu lassen, keine Laubbläser und Mähroboter zu verwenden.

Letztendlich, so Holmgeirsson, seien bei der Bekämpfung des Artenschwunds nicht nur Landwirte und Kommunen gefordert, sondern jeder Einzelne könnte bereits durch ein verändertes Konsumverhalten dem Insektensterben entgegenwirken.

Dem Vortrag schloss sich eine rege Diskussion an, in der noch viele weitere Aspekte zur Sprache kamen und das Fazit gezogen wurde, dass die Naturschutzgruppen durch solche Veranstaltungen wesentlich zur Sensibilisierung der Bevölkerung für dieses Thema beitragen. misa

