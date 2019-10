Aktive und Teams melden

Lauda-Königshofen.Die Sportstadt Lauda-Königshofen ehrt jedes Jahr Sportler, die ihren sportlichen Erfolg in einer von Fachverbänden des Deutschen Sportbundes anerkannten Disziplin errungen haben. Mit einem Anschreiben werden die Sport treibenden Vereine aufgefordert, die Sportler und Mannschaften zu benennen, die nach den Richtlinien über die Ehrungen der Stadt Lauda-Königshofen hierfür in Frage kommen. Geehrt werden Sportler, die im Stadtgebiet wohnhaft sind und einem örtlichen Verein angehören, aber auch diejenigen, die in einem Verein sind, der seinen Sitz nicht in Lauda-Königshofen hat.

An dieser Stelle bitten die Stadtverwaltung auswärtigen Vereine, sich bei der Stadt Lauda-Königshofen (Sekretariat Bürgermeister, Telefon: 09343/5015001) bis spätestens 18. Oktober zu melden und die entsprechenden Sportler und Mannschaften zu benennen.

Die Richtlinien über die Ehrungen der Stadt Lauda-Königshofen können auf der Homepage www.lauda-koenigshofen.de unter der Rubrik „Ortsrecht & Satzungen“ eingesehen werden. stv

