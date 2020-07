Ärgernis Zigarettenstummel

Wer offenen Auges in oder außerhalb unserer Stadt oder auch sonst wo unterwegs ist, sollte sich mal die Mühe machen, über einen bestimmten Abschnitt die herumliegenden frischen und sich auch schon auflösenden Zigarettenkippen zu zählen.

Es ist erschreckend, was da so selbstverständlich einfach weggeschnippt wird. Dies stellt nicht nur ein Ärgernis, sondern eine Riesen-Umweltverschmutzung dar. In diesen Stummeln sammelt sich jede Menge giftiger Substanzen wie beispielsweise Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium, Formaldehyd, Benzol und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe an.

Und nicht zu vergessen: Nikotin. Es ist laut Gefahrenstoffrecht mit langfristiger Wirkung auch giftig für Wasserorganismen. Diese giftigen Stoffe werden sukzessive in die Umwelt abgegeben. Vor allem, wenn sie am Boden liegen und durch Regen ausgespült werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Stoffe langfristig auch in unserer Nahrungskette landen. Kippen gehören in den Restmüll. Das einfache Wegwerfen stellt eigentlich eine Ordnungswidrigkeit dar und bedeutet Bußgeld. Aber, wo es keine Kontrolle gibt, wird sich auch das Verhalten nicht ändern.

Jedoch wird in sehr vielen Städten Deutschlands bereits kontrolliert und geahndet. So kostet es in Stuttgart beispielsweise 75 Euro plus 28,50 Euro Verwaltungsgebühr, also 103,50 Euro. In Hamburg und München sind es 55 Euro und in Berlin sogar 120 Euro. Aus den genannten Gründen wende ich mich deshalb in einem offenen Brief an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat von Lauda-Königshofen, sich in einer der nächsten Sitzungen damit zu befassen und entsprechende Maßnahmen zu beschließen.

