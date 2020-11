Adventskaffee einmal anders

Marbach.Der Adventskaffee,das gesellige Beisammensein mit den älteren Marbacher Mitbewohnern in den Tagen vor dem ersten Advent, war wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht möglich. Deshalb ging der Ortschaftsrat Marbach andere Wege. Mit der Unterstützung der Damengymnastikgruppe entstanden buntgemischte kleine Geschenke, die am ersten Advent an die Senioren in Marbach unter Einhaltung der Hygienevorschriften verteilt wurden.

Bereits zum Sommerende hatte der Ortschaftsrat anstelle des jährlichen Grillfestes mit den Senioren ein kleines Vesperpaket schön angerichtet und von Haus zu Haus gebracht.

Die Geselligkeit, die vielen derzeit fehlt, insbesondere den älteren Mitbürgern, könne so zwar nicht ersetzt werden, sind sich Ortsvorsteherin Nicole König und das Gremium sicher. „Wir wollen damit aber zeigen, dass wir in unserer Dorfgemeinschaft auch in dieser schwierigen Zeit bei unserer älteren Mitbewohner sind“, so die Ortsvorsteherin Nicole König.

Die Damengymnastikgruppe bindet jedes Jahr den Weihnachtsschmuck für den Brunnen und im Anschluss Adventskränze für den eigenen Bedarf. Durch die Besonderheit in diesem Jahr musste auf eine gemeinsame Aktion verzichtet werden. Stattdessen musste ein Schichtbetrieb organisiert werden, der es auch in diesem so schwierigen Jahr ermöglichte, die notwendigen Girlanden für den Josefsbrunnen in der Ortsmitte herzustellen und so zur Freude aller ein bisschen Normalität zur Vorweihnachtszeit einkehren zu lassen.

Froh ist die Ortsvorsteherin über die vielen fleißigen Hände der Dorfbewohner, die am Weihnachtsbaum die Sterne angebracht haben. ovm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020