Achte Auflage im Herbst geplant

Lauda-Königshofen.Der Stadtverband der Jungen Union (JU) Lauda-Königshofen setzt auch in diesem Jahr wieder die Reihe „Zukunftsdialog“ fort. Nachdem 2019 der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (MdL) zu Gast in Beckstein war (wir berichteten), erwartet der Stadtverband zur achten Auflage nun die baden-württembergische Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, Dr. Susanne Eisenmann. Eisenmann ist auch Spitzenkandidatin der CDU Baden-Württemberg zur Landtagswahl im kommenden Frühjahr 2021.

„Ursprünglich war der Zukunftsdialog für April/Mai vorgesehen“, so der Stadtverbandsvorsitzende Marco Hess. „Aber natürlich haben auch wir frühzeitig den Termin abgesetzt und hoffen, dass wir die Reihe im Spätherbst fortsetzen können“. Damit reagierte auch der JU-Stadtverband bereits Anfang März auf die seit Wochen anhaltende Corona-Pandemie.

„Weitere Veranstaltungen wie die Fortsetzung unserer Wirtschaftsreihe oder auch Besuche in den Stadtteilen müssen natürlich ebenfalls aktuell zurückgestellt werden“, so der JU-Chef Hess.

Man hoffe jedoch, dass man die verschiedenen Veranstaltungen teilweise noch im späteren Jahresverlauf durchführen könne. Im Übrigen werden die Veranstaltungen auf das kommende Jahr verschoben. Auch die Bildungsreise des Bezirksverbandes wird es in diesem Jahr nicht geben, so Bezirksvorsitzender Dominik Martin. Die geplante Reise nach Polen werde ebenfalls auf 2021 geschoben.

Wann der Bezirkstag der JU Nordwürttemberg, der turnusgemäß am kommenden Wochenende stattgefunden hätte, nachgeholt werden könne, sei derzeit noch offen, so Martin.

Aktuell sei man dabei, digitale Plattformen für Sitzungen und Besprechungen in den nächsten Wochen zu nutzen, um so trotz Corona weiterhin in einem Austausch zu bleiben. ju

