Abwechslungsreiches Programm geboten

Lauda-Königshofen.Wie behelfen sich berufstätige Eltern, deren Kinder in den Schulferien noch nicht allein zu Hause bleiben können? Die Stadt Lauda-Königshofen bietet in den Sommerferien die „Verlässliche Ferienbetreuung“ an. Das qualitativ hochwertige Programm wird erneut federführend vom Team des Bürgertreffs Mehrgenerationenhaus organisiert.

Schon anhand der Zahlen lässt sich erkennen, dass Eltern mit schulpflichtigen kleinen Kindern vor einer Herausforderung stehen: Denn Schulkinder kommen pro Schuljahr auf ungefähr 15 Wochen Ferien, doch Arbeitnehmer haben für gewöhnlich nur zwischen 25 und 30 Werktage Urlaub. Wer nicht gerade das Privileg genießt, dass die eigenen Eltern oder Großeltern in der Nähe wohnen, steht vor einem Problem.

Theoretisch wäre es denkbar, dass die Eltern getrennt voneinander Urlaub nehmen, um sich in den Sommerferien den Kindern widmen zu können. Aber deswegen auf einen gemeinsamen Familienurlaub zu verzichten, ist nicht die allerbeste Lösung. Hier kommt die Stadt ins Spiel, die erneut die „Verlässliche Ferienbetreuung“ anbietet. So werden berufstätige Eltern flexibler in ihrer Urlaubsplanung. Darüber hinaus kann der Urlaub gemeinsam verbracht werden.

Die Aktionen, die im Rahmen der „Verlässlichen Ferienbetreuung“ veranstaltet werden, versprechen Abwechslung. Im vegangenen Jahr besuchten die Kinder den Wildpark in Bad Mergentheim, kochten Marmeladen, bemalten Leinwände oder bastelten Holzkunstwerke.

Aufgrund des hohen personellen und zeitlichen Aufwands kann in diesem Jahr die verlässliche Ferienbetreuung für Kinder zwischen sechs und elf Jahren ausschließlich in den Sommerferien, vom 17. August bis 4. September, angeboten werden. Die Ferienbetreuung ist wöchentlich buchbar. Damit die Organisatoren schnell mit der weiteren Planung beginnen können, ist eine Anmeldung bis 15. April nötig. Die Betreuung wird nur angeboten, wenn für die jeweilige Woche mindestens zehn Kinder angemeldet werden. Das Anmeldeformular kann im Bürgertreff Mehrgenerationenhaus persönlich abgeholt werden oder auf www.lauda-koenigshofen.de/leben-und-wohnen/schulen-und-kindergaerten/ferienbetreuung heruntergeladen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt bietet das Betreuerteam für interessierte Teilnehmer ein Elterngespräch. stv

