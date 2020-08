Abwechslung in den Ferien garantiert

Lauda-Königshofen.Damit die Urlaubszeit so erlebnisreich wie möglich wird, legten sich die Vereine und Verbände in den Vorjahren stets ins Zeug, um den Kindern Glücksmomenten zu bieten. Seit 1981 ist das Ferienprogramm aus dem städtischen Veranstaltungskalender nicht wegzudenken. Die Beschränkungen durch die Corona-Verordnung erschwerten die Organisation so sehr, dass eine Durchführung in bisheriger Form nicht erfolgen kann.

Doch städtische Einrichtungen wie die Stadtbücherei und die Mobile Jugendarbeit sowie engagierte Einzelpersonen aus dem Stadtgebiet steuern weiterhin eigene Programmpunkte bei und ermöglichen den Kindern damit unterhaltsame Ferien. Neu ist: Man muss sich nun direkt bei den Veranstaltern anmelden.

Vielleicht gibt es engagierte Privatpersonen, Eltern, Vereine, Verbände, Firmen, Einrichtungen oder Gruppen, die das Ferienprogramm durch ihre Angebote bereichern und den Kindern so ein paar schöne und fröhliche Stunden bieten möchten. Die Programmpunkte können sich über den gesamten Zeitraum der Sommerferie bis 13. September erstrecken. Es wird gewünscht, eigene Initiativen per E-Mail an post@lauda-koenigshofen.de zu schicken, damit die Aktionen in die Programmübersicht auf der städtischen Internetseite aufgenommen werden können.

Die einzelnen Programmpunkte sind wie folgt: Yoga für Kinder (ab zehn Jahre), mitbringen: Yogamatte, kleines Handtuch, Trinken, Kuschelsocken Termine: Donnerstag, 6. August, 14 bis 15 Uhr (zehn bis zwölf Jahre); Donnerstag, 6. August, 15.30 bis 16.30 Uhr (ab 13 Jahre), Treffpunkt: Stadtbücherei Lauda-Königshofen, Anmeldung: Telefon 09343/5015930 oder stadtbuecherei@lauda-koenigshofen.de. Kreativwerkstatt (sechs bis zwölf Jahre): Der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus ruft Kinder von sechs bis zwölf Jahren an vier Vormittagen zu einer Kreativwerkstatt auf. In der Gemeinschaftsschule werden verschiedene Techniken erprobt. Die Teilnehmer werden unter anderem Graffiti sprühen, batiken und mit Seidenfarbe malen. Zum Batiken ist ein weißes Tuch oder ein weißes T-Shirt aus Baumwolle mitzubringen. Termine: Donnerstag, 6. August, 9.30 bis 12 Uhr; Mittwoch, 12. August, 9.30 bis 12 Uhr; Donnerstag, 13. August, 9.30 bis 12 Uhr, Treffpunkt: Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen, Anmeldung: Telefon 09343/5015950 oder mgh@lauda-koenigshofen.de. Interaktive Stadtrallye (ab acht Jahre): Es müssen knifflige Aufgaben und Geheimnisse gelöst werden. Mithilfe von GPS und QR-Codes weist das Smartphone den gesuchten Weg durch Lauda. Termine: Montag, 24. August, 10.30 bis 14.30 Uhr; Freitag, 4. September, 10.30 bis 14.30 Uhr; Mittwoch, 9. September, 10.30 bis 14.30 Uhr, Treffpunkt: Caritashaus Lauda, Luisenstraße 2, Anmeldung: Telefon 0151/20033680. Malen wie James Rizzi (ab acht Jahre): Hier werden moderne künstlerisch dargestellte Häuser und Collagen gefertigt. Bitte Arbeitskleidung mitbringen. Material, Werkzeuge und Farben werden gestellt. Termine: Donnerstag, 6. August, 9.45 bis 12.00 Uhr; Donnerstag, 6. August, 13.30 bis 15.45 Uhr, Treffpunkt: Im Hof des Kunsthauses Palette Neugebauer, Rathausstraße 21, Lauda, Anmeldung: Telefon 09343/2519 oder rune@paletteneugebauer.de. stv

