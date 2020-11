Abgebogen trotz Gegenverkehr

Königshofen.Trotz Gegenverkehr ist eine 25-Jährige am Montagnachmittag in Lauda-Königshofen mit ihrem Auto abgebogen. Zuvor war die Frau auf der Bundesstraße 290 von Königshofen kommend in Fahrtrichtung Unterbalbach unterwegs. Auf Höhe der Deubacher Straße befuhr sie gegen 17.30 Uhr die Linksabbiegerspur, um in die Deubacher Straße zu gelangen. Dann leitete sie das Abbiegemanöver ein.

Als der Wagen vor ihr zum Stehen kam, stockte der Verkehr und die junge Frau befand sich mit dem Heck ihres Wagens noch auf der Hauptstraße.

Das entgegenkommende Fahrzeug eines 77-Jährigen kollidierte mit dem Hindernis. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro.

Die Beteiligten blieben unverletzt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020